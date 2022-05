ASSE : Guilavogui raconte pourquoi il est parti

Josuha Guilavogui, nouveau joueur de l'Atletico Madrid, explique comment les dirigeants de l'ASSE l'ont incité à rejoindre la Liga. L'international français affirme n'avoir jamais demandé à partir.

Le mercato stéphanois a été marqué par deux départs d'importance. Ceux de Pierre-Emerick Aubameyang (Dormtund) et de Josuha Guilavogui (Atletico Madrid). Le Français raconte dans les colonnes de L'Equipe comment son transfert a pu se concrétiser.



« Je n'ai jamais demandé à partir »

Le transfert de Josuha Guilavogui tient surtout aux dirigeants de l'ASSE. Ces derniers n'ont pas souhaité refuser l'indemnité de 12 millions d'euros proposée par l'Atletico. Le joueur explique : « Je n'ai jamais demandé à partir, contrairement à ce que j'ai pu entendre. Ca ne me ressemble pas, ça ne fait pas partie de mes valeurs, de celles que mes parents m'ont inculquées, de mon éducation. Les dirigeants m'ont expliqué qu'ils avaient reçu une belle offre, qu'ils ne pouvaient pas vraiment la refuser. »



« J'ai longtemps discuté avec le coach »

Josuha Guilavogui indique également que Christophe Galtier, l'entraîneur de l'ASSE, a joué un rôle primordial : « J'ai longtemps discuté avec le coach. On a parlé de Saint-Etienne, de mon avenir, de l'Atletico. Il m'a dit que c'était un très grand club d'un championnat majeur, entraîné par un grand technicien, qu'il ne pouvait pas m'empêcher d'y aller (...) Vous savez, Christophe Galtier, je lui dois beaucoup. C'est lui qui est venu me chercher en CFA, c'est lui qui m'a aidé à devenir ce que je suis. »



« Je voulais disputer la Ligue des champions »

Au-delà de la porte largement ouverte à un départ par les dirigeants et l'entraîneur de l'ASSE, Josuha Guilavogui reconnaît que cette offre de l'Atletico est arrivée à point nommé : « Je voulais aussi disputer une Coupe d'Europe, la Ligue des champions. » Sachant que Saint-Etienne s'est fait sortir au tour préliminaire de la Ligue Europa et que les Colchoneros sont qualifiés en C1 cette saison.



Pour l'instant, Josuha Guilavogui n'a pas encore été aligné avec sa nouvelle équipe, actuelle leader de la Liga. Et l'ASSE occupe sans lui la 2e place de Ligue 1.