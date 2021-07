ASSE - Lemoine : " Bonifier ce résultat "

Auteur d'un superbe but le week-end dernier face à Sochaux, Fabien Lemoine espère récidiver à domicile. Le joueur de l'ASSE aimerait bien être une nouvelle fois décisif dès samedi prochain contre Montpellier.

Fabien Lemoine et l'ASSE réalisent un très bon début d'année 2013. Prochaine cible des Verts : Montpellier !



« Une joie immense »

Sur le site officiel du club, Fabien Lemoine est revenu sur son magnifique but inscrit samedi à Sochaux. Un véritable bonheur pour celui qui n'avait plus marqué depuis près de cinq ans (le 26 avril 2008) : « J'ai ressenti une joie immense. Je crois que ça s'est vu ! Je ne suis pas habitué à marquer des buts alors je ne savais pas comment le fêter. D'autant plus que ce fut le but de la victoire. C'était un moment que j'attendais depuis longtemps. J'espère désormais que je vais marquer dans le Chaudron ».



« Distancer Montpellier »

Grâce à ce but et cette victoire, Fabien Lemoine et les siens ont réalisé une bonne opération au classement. Petit à petit, les Verts . « En gagnant à Sochaux, nous avons fait une bonne opération comptable. Nous avons recollé au bon wagon. Désormais, nous devons bonifier ce résultat ». Pour cela, l'ASSE devra s'imposer samedi (17h) à Geoffroy-Guichard face à Montpellier. « Ce sera un gros match. C'est le champion de France en titre. C'est également un concurrent direct. Si nous voulons le distancer, nous savons ce qu'il nous rester à faire. »



Une rencontre serrée

En effet, les Verts ne comptent que deux points d'avance sur les Montpelliérains. Mais la tâche s'annonce déjà compliqué pour les joueurs de l'ASSE. Fabien Lemoine se souvient d'ailleurs du match aller comme « une rencontre engagée et spectaculaire ». Les deux équipes s'étaient alors quittées sur le score de 1-1. Alors que les Stéphanois tenteront de poursuivre leur série d'invincibilité (sept sans défaite toutes compétitions confondues), les champions en titre essayeront eux d'enchainer leur troisième victoire de suite.



En cas de victoire, l'ASSE reviendrait provisoirement à deux points du podium avant la rencontre de l'OM face à Evian TG.