ASSE-OL : Brandao et Lisandro Lopez déjà forfaits

Le derby de dimanche prochain ASSE-OL est déjà sur toutes les lèvres stéphanoises et lyonnaises. Mais Brandao et Lisandro Lopez seront privés de ce choc.

Lyon et Saint-Etienne ne bénéficieront pas de toutes leurs forces offensives pour le derby ASSE-OL de dimanche soir. Brandao et Lisandro Lopez rateront cette affiche, mais les deux effectifs sont assez fournis pour pallier ces absences.



20 jours pour Brandao

En conférence de presse après le match à Ajaccio (0-0), Christophe Galtier expliquait au sujet de Brandao, sorti sur blessure à 75e minute : « Un point médical sera fait dans les prochaines 48 heures mais je crains qu'il y ait un incident musculaire. » Le Brésilien a précisé sur BeIn Sport lundi soir qu'il serait absent une vingtaine de jours. Pas de derby ASSE-OL pour Brandao, qui pourrait peut-être même rater le match face à l'OM le 23 décembre.



Lisandro encore out

Lisandro Lopez ne participera pas non plus au match ASSE-OL. La blessure de l'Argentin remonte au déplacement lyonnais à Prague en Ligue Europa, fin novembre. Touché au mollet, l'attaquant de Lyon a déjà manqué les trois dernières rencontres de son équipe en championnat (Toulouse, Marseille, Montpellier). Une situation dont l'OL n'a pas trop souffert grâce à la forme actuelle de Bafétimbi Gomis. Le Progrès révèle que Lisandro pourrait toutefois effectuer son retour pour l'important déplacement au Parc des Princes le 16 décembre.



Quelle attaque pour le derby ?

Dimanche soir, la pointe de l'attaque stéphanoise devrait comme d'habitude être tenue par Pierre-Emerick Aubameyang. L'international gabonais livrera un duel à distance à Bafétimbi Gomis, le buteur en forme du moment. Les forfaits de Lisandro Lopez et Brandao ne devraient donc pas entamer totalement le potentiel offensif immense de ces deux formations.



ASSE-OL promet du spectacle et des buts, même sans Lisandro et Brandao.