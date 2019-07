ASSE-OL : Gomis en salive d'avance !

Bafétimbi Gomis ne cache pas son envie de jouer le derby ASSE-OL qui se disputera dimanche prochain en clôture de la 16e journée de Ligue 1.

A l'OL, l'homme en forme du moment, c'est Bafétimbi Gomis. L'attaquant international vient de claquer quatre buts en deux matches de championnat et savoure déjà le derby contre l'ASSE.



« Un duel de haut de tableau »

Interrogé après (1-0), un match où il a encore marqué suite à son triplé à Marseille, Bafétimbi Gomis rappelle que le derby à venir contre l'ASSE sera aussi important en raison du classement des deux équipes : « Ca va faire, au-delà du derby et de la rivalité, un duel de haut de tableau. » Lyon se rendra en effet à Saint-Etienne en leader fringant, tandis que les Verts (3e) ne pointent qu'à cinq longueurs des Gones.



« Un match qui promet »

Les duels entre l'ASSE et l'OL sont toujours extrêmement tendus, quelque soit le classement des deux clubs. Mais Bafétimbi Gomis veut surtout mettre l'accent sur la joie de jouer ce genre de match. L'avant-centre lyonnais pense avant tout au jeu : « Ca va être une belle fête du football, c'est comme ça que je prends les derbys. Ca va être un beau match, qui promet. »



Retour aux sources

Les propos pacifistes de Bafétimbi Gomis se comprennent d'autant mieux que le joueur a été formé à l'ASSE. Le meilleur buteur de l'OL cette saison (10 buts) avait quitté Saint-Etienne en 2009 pour rejoindre l'ennemi juré. L'ancienne panthère des Verts fera tout pour se rappeler au bon souvenir des supporters de Geoffroy Guichard dimanche prochain.



ASSE-OL, c'est dimanche 9 décembre 21h, à Saint-Etienne.