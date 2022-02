ASSE : les promesses de Saint-Etienne

Après des débuts difficiles en championnat, l'ASSE a effectué un redressement spectaculaire en obtenant deux victoires probantes. Les Verts s'imposent de plus en plus comme un outsider sérieux de la Ligue 1.

A l'orée de la saison, plusieurs observateurs voyaient en Saint-Etienne un concurrent potentiel aux 5 premières places du championnat. Et malgré deux premiers matches ratés, l'ASSE est en train de confirmer cette impression.





Mise en route difficile



Défaits contre Lille (1-2) puis à Toulouse lors des deux premières journées de Ligue 1, les Verts ont connu quelques difficultés au démarrage. Mais l'ASSE s'est bien repris en enchaînant par la suite deux victoires probantes face à Brest (4-0) et à Bastia (0-3). Saint-Etienne semble avoir trouvé la bonne carburation et Christophe Galtier la bonne composition d'équipe.





Un mercato réussi



Si l'ASSE fait aussi bonne impression, c'est en grande partie grâce à un mercato considéré comme réussi par la plupart des observateurs. Les arrivées de Romain Hamouma, Renaud Cohade ou encore François Clerc ont judicieusement renforcé un effectif qui avait terminé à une prometteuse 7e place la saison dernière.





Des cadres au niveau



En plus de ses recrues de qualité, l'ASSE dispose de quelques joueurs cadres qui remplissent parfaitement leur rôle, tels que Loïc Perrin, Jérémy Clément, Stéphane Ruffier. Et le buteur Pierre-Emerick Aubameyang confirme ses bonnes dispositions en étant déjà le meilleur réalisateur du club avec 3 buts inscrits après 4 journées.



Avec autant d'atouts, l'ASSE peut bien sûr viser le Top 5, et pourquoi pas un peu mieux...