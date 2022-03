ASSE-Romeyer : " Nous sommes sur la bonne voie "

Roland Romeyer profite de cette trêve internationale pour dresser un premier bilan du début de saison de son équipe. Le président de l'ASSE est satisfait mais pas totalement comblé par les résultats des Verts.

Sur le site officiel de l'ASSE, Roland Romeyer a évoqué le début de championnat des Stéphanois. Entre points positifs et négatifs, erreurs d'arbitrage et vidéo : le président des Verts se confie.



« L'équipe produit du jeu »

Roland Romeyer s'est d'abord voulu positif : « Ce qui me réjouit le plus c'est notre statut de meilleure attaque de Ligue 1 ».En effet, avec quatorze buts inscrits en huit journées, l'ASSE est sur les mêmes bases que le PSG d'Ibrahimovic. « Cette statistique signifie que l'équipe produit du jeu. Le football est un spectacle qui doit apporter des émotions et de la joie aux supporteurs ». Côté défense, les statistiques sont également flatteuses (six buts encaissés) comme le souligne le président stéphanois : « Malgré les blessures de François Clerc, Jean-Pascal Mignot et Kurt Zouma mais aussi la suspension de Jonathan Brison, nous avons aussi la deuxième meilleure défense du championnat ». C'est donc un début de saison prometteur que réalise l'ASSE « Je suis convaincu que nous sommes sur la bonne voie. Nous continuons de récolter les fruits d'un travail entamé depuis deux ans »



L'objectif n'est pas atteint

Pourtant, alors que l'ASSE compte deux points de plus que l'année dernière à cette même période (11 contre 9), l'objectif souhaité n'est pas atteint. « Il nous manque quatre points par rapport à la feuille de route que nous avons établie avec le staff technique » révèle le président. Même constat au niveau du classement « Compte tenu de notre différence de buts positive (+ 8), nous devrions nous situer dans le top 5 du championnat ». Au lieu de ça, les Verts pointent à une neuvième place. La faute à « nos défaites à domicile contre Lille et Sochaux » explique Romeyer. En effet, à Geoffroy Guichard les Stéphanois n'ont pris que sept points sur les quinze possibles.



« Victimes d'erreurs d'arbitrage »

Et pour Roland Romeyer certains faits de jeu ne seraient pas étrangers aux mauvaises performances stéphanoises. « Depuis le début de saison, nous avons été victimes de quatre erreurs d'arbitrage (contre Lille, Montpellier, Reims et Lorient en Coupe de la Ligue). Toutes ces décisions ont eu un impact ». Le président des Verts est catégorique : la vidéo est indispensable. « L'introduction de la vidéo éviterait à la LFP de devoir sanctionner un joueur a posteriori. Pour son acte d'antijeu, Yanga Mbiwa a été suspendu cinq matches L'ennui, c'est que l'ASSE ne tire aucun bénéfice de cette sanction alors que nous aurions dû jouer à onze contre dix pendant une mi-temps. Ce n'est pas équitable. »



Dès samedi, la Ligue 1 reprend du service. L'ASSE se déplacera du côté de Nice pour y affronter les Aiglons, 16e du championnat.