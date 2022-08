ASSE : Les Verts ont failli tomber dans le piège de Meaux

Opposé à Meaux en seizième de finale de la Coupe de France, l'ASSE a arraché sa qualification aux tirs au but (0-0 5 tab à 3). Face à une équipe pensionnaire de DH, les Verts ne sont pas parvenus à inscrire la moindre réalisation.

L'ASSE a bien failli se faire surprendre par Meaux, équipe de DH. Les Verts ont décroché leur ticket pour les huitièmes de finale de la Coupe de France après une séance de tirs au but. Dommage pour les amateurs meldois.



« Laborieux »

Après cette qualification acquise à l'arrachée, Christophe Galtier préférait relativiser la mauvaise performance de l'ASSE : « Le football est le seul sport collectif où, même si il y a des écarts incroyables au coup d'envoi entre les deux équipes, le club amateur parvient à se hisser au niveau du club professionnel pendant 90 minutes voire 120 minutes. Il faut bien évidemment rendre hommage à Meaux qui a joué au-dessus de son niveau habituel » a-t-il expliqué en conférence de presse avant de reprendre « Je vous accorde que nous n'avons pas joué à notre niveau ». Même son de cloche pour Jean-Pascal Mignot : « Ce fut laborieux mais nous avons assuré l'essentiel ».



« Des problèmes d'efficacité »

En supériorité numérique depuis la trente-huitième minute, les Verts se sont créé de nombreuses occasions. Mais les attaquants de l'ASSE ne sont pas parvenus à inscrire le moindre but face à cette courageuse équipe de Meaux (DH). Un manque de réussite qui n'est passé inaperçu aux yeux de Christophe Galtier : « Nous avons eu un gros problème d'efficacité offensive. Nous avons eu beaucoup de situations face à un gardien très bien inspiré. Nous avions les bonnes intentions mais nous avons manqué de justesse dans les derniers gestes. Nous avons même été maladroits ».



« Un gros soulagement » pour Moulin

De son côté, Jessy Moulin a parfaitement géré pour son quatrième match sous le maillot Vert. Le portier de l'ASSE a réussi à garder sa cage inviolée. Le remplaçant de Stéphane Ruffier est même sorti vainqueur de cette séance de tir au but face à Meaux. Une délivrance pour le gardien de 27 ans : « On s'attendait à ce match piège face à une équipe regroupée défensivement et misant sur la contre-attaque. Nous sommes qualifiés, c'est l'essentiel. Personnellement, j'ai surtout cherché à rester concentré jusqu'au bout. C'est un gros soulagement que ce soit bien passé ».



L'ASSE connaitra son adversaire pour les huitièmes de finale ce jeudi soir. Les Verts retrouveront la Ligue 1, dimanche (14h) face à Bastia, treizième du championnat.



Résumé vidéo : Voir le résumé vidéo du match Meaux - Saint-Etienne