Atlético de Madrid : Fernando Torres un peu plus dans l'histoire

Par Xavier BEAL | Ecrit pour TF1 |

Dimanche, l'Atlético de Madrid a battu Levante 3-0. Auteur d'un but, Fernando Torres a encore renforcé son statut de légende des Colchoneros.

Fernando Torres quittera l'Atlético de Madrid en fin de saison et sa tournée d'adieu se déroule à merveille. Après la qualification de l'Atlético pour la finale de la Ligue Europa, jeudi soir, face au Sporting, Fernando Torres s'est illustré dimanche en marquant face à Levante. Un but qui renforce sa légende.



Le 100e but de Torres en Liga

En effet, ce but, inscrit à la 77e minute du match, est le 100e de sa carrière en Liga. Il devient ainsi le cinquième joueur des Colchoneros à atteindre cette barre. Et ce but permet à l'attaquant de devenir le cinquième meilleur buteur de l'histoire de l'Atlético avec 127 réalisations, à égalité avec Joaquín Peiró.



"Chaque match sera une fête"

A l'issue de la rencontre, Fernando Torres s'est montré bien évidemment satisfait et a réaffirmé son souhait de quitter l'Atlético par la grande porte : "Pour moi, chaque match jusqu'à mon départ sera une fête. J'espère que mon but face à Levante ne sera pas le dernier."



On peut penser qu'"El Niño" en marquera encore quelques-uns d'ici la fin de la saison.