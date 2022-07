Atlético Madrid : Les ambitions d'Antoine Griezmann

Antoine Griezmann s'est confié à nos confrères espagnols d'Onda Cero. Et le jeune attaquant des Bleus espère atteindre le niveau de Messi et Ronaldo.

Jeudi dernier, avant le match Portugal-France, l'international français Antoine Griezmann a accordé une interview à la chaîne de radio espagnole Onda Cero lors de l'émission "Al Primer Toque".



Atteindre le niveau de Messi et Ronaldo

Auteur de 25 buts en la saison dernière, dont 22 en Liga, les journalistes ont demandé à Antoine Griezmann s'il pouvait battre son record personnel. L'international français s'est montré ambitieux car il espère pouvoir rivaliser un jour avec Messi et Ronaldo : "Chaque fois que je commence la pré-saison, je dis que je veux améliorer mon nombre de buts, de passes décisives, de matches joués. Je ne sais pas combien, mais je veux marquer plus de 22 buts ou 25, qui a été mon total de la saison dernière. Je veux progresser et atteindre le niveau de Messi et Ronaldo".



Griezmann veut rester à l'Atlético

Courtisé par le PSG et Chelsea lors du mercato d'été, Antoine Griezmann est resté à Madrid et souhaite poursuivre le plus longtemps son aventure avec l'Atlético : "Je lis des choses des gens qui pensaient que je m'en irais cet été, mais je suis très heureux ici et si le club veut continuer, je serais heureux de le faire. Le Calderón est comme ma maison. J'adore le public, ils me soutiennent et ça me donne envie de tout donner."



Griezmann est même confiant concernant la réussite sportive de son club : "Le club a fait de bons recrutements. Avec les nouveaux joueurs, nous pouvons réaliser de grandes choses mais pour cela, il faudra être au top à chaque match".



