Atletico Madrid-FC Barcelone : le Barça éliminé !

Grâce à un but de Koke en début de match, l'Atletico Madrid a réussi l'exploit d'éliminer le FC Barcelone en quart de finale retour de la Ligue des champions, mercredi soir au stade Vicente Calderon.

Avant ce match cette saison, l'Atletico Madrid et le FC Barcelone se sont affrontés à quatre reprises... Pour quatre matches nuls ! Ces deux formations n'arrivent pas à se départager, mais il fallait bien un vainqueur mercredi soir dans le stade Vicente Calderon pour le quart de finale retour de la Ligue des champions. Retrouvez les moments forts de la rencontre en cliquant sur le lien ci-dessous :



>ATLETICO MADRID-FC BARCELONE : RESUME VIDEO

Avec un résultat de 1-1 au match aller, ce quart de finale retour de Ligue des champions entre l'Atletico Madrid et le FC Barcelone s'annonçait extrêmement serré. Laquelle de ces deux équipes ferait la différence ?



L'Atletico, une équipe accrocheuse

L'équipe entraînée par Diego Simeone réussit cette année à inquiéter l'Europe entière grâce à un style particulièrement accrocheur. Les Colchoneros se battent sur tous les ballons et ne lâchent jamais rien, harcelant constamment l'adversaire d'un bout à l'autre du terrain. Une tactique usante pour les joueurs d'en face, mais également exténuante pour les Madrilènes eux-mêmes. Le FC Barcelone va devoir trouver la parade et profiter peut-être d'une baisse de régime physique de l'Atletico en fin de match.



Grand Barça ou petit Barcelone ?

A quel FC Barcelone le public aura droit mercredi soir sur la pelouse de Vicente Calderon ? S'il s'agit du grand Barça capable de s'imposer (3-4) à Bernabeu ou d'éliminer sans forcer Manchester City au tour précédent, l'Atletico Madrid ne devrait pas faire le poids. Mais si les Catalans retombent dans leurs travers trop souvent entrevus cette saison, la tâche pourrait devenir beaucoup plus compliquée.



Le coup d'envoi du match Atletico Madrid-FC Barcelone a été donné mercredi à 20h45 au stade Vicente Calderon.