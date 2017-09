Atlético Madrid : Simeone prolonge jusqu'en 2020

Par Francois TOUMINET | Ecrit pour TF1 |

L'Atlético Madrid a annoncé mardi la prolongation de contrat de son entraîneur Diego Simeone pour deux saisons supplémentaires. Le technicien argentin, dont le précédent bail expirait en juin prochain, est désormais lié aux Colchoneros jusqu'en juin 2020.

Colchonero jusqu'en 2020



L'entraîneur argentin Diego Simeone, sur le banc de l'Atletico Madrid depuis 2011, a prolongé son contrat jusqu'en 2020, a annoncé ce mardi le club "colchonero", qui a gagné quasiment tous les trophées avec l'emblématique technicien hormis la Ligue des champions. "Notre technicien a apposé sa signature sur le nouveau contrat qui le lie avec l'Atletico Madrid pour deux saisons additionnelles, jusqu'au 30 juin 2020", a écrit l'"Atleti" dans un communiqué.



El Cholo a retrouvé le moral

Le précédent bail du charismatique entraîneur courait jusqu'en 2018 après que Simeone eut choisi l'an dernier d'écourter son contrat de 2020 à 2018, une pratique rare dans le monde du football. La conséquence d'un moral en berne après avoir échoué deux fois en finale de la Ligue des champions, à chaque fois face au grand voisin et rival, le Real Madrid (4-1 a.p. en 2014, 1-1 a.p. et 5 t.a.b. à 3 en 2016). Mais "El Cholo" a par la suite dédramatisé les spéculations sur son avenir en répétant son attachement au club, où il a remporté cinq titres dont l'Europa League en 2012, la Coupe du Roi en 2013 et la Liga en 2014. Désormais, son grand objectif reste la conquête de la C1 : l'Atletico va enchaîner cette saison une cinquième participation consécutive à l'épreuve-reine européenne, dont elle a atteint au moins les quarts ces quatre dernières années.