Attentat à Manchester : les filles et la femme de Guardiola étaient au concert

Selon El Mundo Deportivo, la femme et les enfants de Pep Guardiola étaient présentes lundi soir dans la Manchester Arena au moment des explosions qui ont fait au moins 22 morts.

La Grande-Bretagne a été frappée, lundi 22 mai, par l’attentat le plus meurtrier depuis douze ans sur son territoire. L’attaque a fait au moins 22 morts et une cinquantaine de blessés à l’issue d’un concert pop lundi soir à Manchester, dans le nord-ouest de l’Angleterre. Des enfants font partie des victimes. Les filles de Guardiola sont , elles, saines et sauves.

22 morts et 59 blessés



Au lendemain de l'attentat, l’émotion est très forte, ce mardi, pour tous les habitants de Manchester. Lundi soir, leur ville a été la cible d'une explosion à la fin d’un concert d’Ariana Grande à la Manchester Arena. Le bilan, ce mardi à la mi-journée, est toujours de 22 morts et 59 blessés. Aujourd'hui, El Mundo Deportivo nous apprend que la femme de Pep Guardiola, Cristina Serra, et les deux filles du couple, Valentina et Maria, étaient présentes à ce concert.

Les proches de Guardiola vont bien



Le quotidien espagnol est en mesure d'affirmer que les proches de Pep Guardiola vont bien même s'ils ont vécu un moment de terreur et sont encore en état de choc comme tous les spectateurs présents au concert de la populaire chanteuse américaine. Voilà ce qui a motivé l'écriture d'un tweet de la part de Pep Guardiola pour rendre hommage aux victimes : "Sous le choc. Je ne peux pas croire ce qui s’est passé hier soir. Mes plus sincères condoléances aux familles et aux amis des victimes."



