Pour attirer De Gea, le Real Madrid est prêt à envoyer Kroos ou James à Manchester United

Par Nicolas BAMBA | Ecrit pour TF1 |

David De Gea et le Real Madrid, c'est un feuilleton interminable qui dure et dure encore. Bien que formé chez le rival de l'Atlético de Madrid, le joueur est l'élu désigné depuis longtemps par les dirigeants merengues pour s'installer dans la cage du Real. L'affaire avait capoté à quelques minutes près en 2015. Deux ans plus tard, la Maison Blanche veut réussir son coup.





L'indispensable Toni Kroos sacrifié ?



La saison 2016-2017 est probablement la dernière du Real Madrid avec Keylor Navas titulaire. Le portier costaricien ne fait plus l'unanimité chez les derniers vainqueurs de la Coupe d'Europe. Le Real veut écrire l'avenir avec David De Gea, considéré comme le digne successeur d'Iker Casillas. L'ancien Matelassier a déjà remplacé "San Iker" dans le cage de l'équipe nationale d'Espagne. Il ne serait pas compliqué d'obtenir l'accord de De Gea, qui était déjà prêt à revêtir la camiseta blanca en 2015.



Pousser Manchester United à céder son joyau sera, par contre, beaucoup plus délicat. L'argent est un critère important, mais le Real Madrid a d'autres atouts dans sa manche. Il y a quelques jours, le quotidien britannique The Indenpendent révélait que les Red Devils pourraient lâcher David De Gea à la condition que Toni Kroos fasse le chemin inverse. Ce serait une perte importante pour le Real, car depuis son arrivée en 2014, l'Allemand est entré dans une autre dimension. Indiscutable dans l'entrejeu madrilène, Kroos fait partie des meilleurs milieux de terrain du monde. L'ancien Bavarois, sous contrat jusqu'en 2022, disposerait d'une clause libératoire de 300 millions d'euros, selon certains rumeurs non confirmées !





James Rodriguez serait cédé sans grands regrets



Un autre joueur pourrait être proposé par le Real à MU pour un échange avec David De Gea. D'après AS, James Rodriguez en aurait assez de jouer les utilités à Madrid. L'ex-Monégasque compterait s'éclipser lors du prochain mercato et il aurait plusieurs pistes. Quitte à s'en séparer, la Maison Blanche voudrait le proposer à Manchester United. Sans doute faudrait-il ajouter une somme d'argent importante dans la transaction, car le Colombien ne vaut sans doute plus les 80 millions d'euros déboursés en 2014 pour le faire venir depuis la principauté monégasque.



Les rumeurs et tractations devraient encore s'intensifier autour du cas De Gea dans les prochaines semaines. L'Espagnol, encore invaincu ce week-end lors du choc gagné 2-0 contre Chelsea (sa 12e clean sheet de la saison et sa 27e clean sheet en comptant celles de la saison dernière), va être au milieu d'une nouvelle bataille entre les deux géants de Manchester et de Madrid.