Bafétimbi Gomis est devenu un roi en Turquie

Par Maxime CLAUDEL | Ecrit pour TF1 |

Depuis son arrivée dans le championnat turc, Bafétimbi Gomis enfile les buts comme des perles. Pour le plus grand bonheur de Galatasaray.

Parti de l'Olympique de Marseille un peu à contrecœur mais avec le sentiment du devoir accompli, Bafétimbi Gomis (s')éclate depuis son arrivée en Turquie. Il tentera de le prouver une nouvelle fois à l'occasion du derby entre Galatasaray et Fenerbahçe, programmé ce dimanche.





"Un phénomène"

"Il est heureux. On a des supporters qui sont très contents de lui, surtout quand il marque avec sa célébration [la panthère], qui se rapproche de nous [les joueurs sont surnommés les Lions]. C'est un phénomène pour nous, quelqu'un qui travaille et s'investit beaucoup, qui est à 100 % en phase avec notre mentalité" : ces propos sont signés Cenk Ergün, directeur sportif de Galatasaray, et ne tarissent pas d'éloges sur Bafétimbi Gomis, arrivé cet été dans le championnat turc.

Il enfile les buts

Lors de sa seule et unique saison à l'Olympique de Marseille, malgré un contexte loin d'être facile, Bafétimbi Gomis a largement répondu aux attentes (20 buts en Ligue 1). Mais ses excellentes prestations n'ont pas suffi pour lui ouvrir les portes d'un contrat à longue durée, à son grand regret. Mais, aujourd'hui, c'est l'OM qui doit regretter. Car l'ancien attaquant de Lyon flambe : 9 buts en 8 matches. Il s'est encore signalé par un doublé décisif lors de la précédente journée (victoire face à Konyaspor).





Galatasaray solide leader

En tout cas, les performances de Bafétimbi Gomis, qui a trouvé son nouveau jardin, permettent à Galatasaray d'être solide leader du championnat turc, avec cinq points d'avance sur Göztepe (qui compte un match en plus). Les Lions auront l'occasion d'affirmer un peu plus leur statut lors du derby bouillant face à Fenerbahçe. Et Gomis de parfaire ses statistiques pour être le meilleur buteur du championnat. Il est bien parti pour.