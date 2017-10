Ballon d'Or "France Football" - Nommé dans la liste des 30, Mbappé vit une nouvelle consécration

Par Alexandre COIQUIL | Ecrit pour TF1 |

Mbappé finaliste du Ballon d'or à 18 ans

Kylian Mbappé n'arrête plus son ascension. Révélé en début d'année civile avec l'AS Monaco, l'attaquant a gravi une nouvelle marche vers les sommets en devenant pour la première fois de sa carrière finaliste du Ballon d'Or France Football. Une petite consécration mais une consécration quand même car le Franças va s’asseoir à la tableau des très grands, Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Neymar et consorts, pendant quelques semaines. Sa présence dans cette liste veut surtout dire que son talent n'est pas passé inaperçu auprès des joueurs et des sélectionneurs de la planète entière. Et c'est un détail qui a de l'importance.

Mbappé dans la liste des 30 prétendants au Ballon d'Or, c'est aussi un bon moyen de se remémorer qu'il y a une année pile, l'attaquant n'était que remplaçant dans la hiérarchie de Leonardo Jardim avec l'ASM. Excellent avec les jeunes, le technicien portugais avait décidé que son attaquant ferait une montée progressive vers le très haut niveau. Bien lui a pris, l'éclosion du natif de Bondy est aussi sa réussite. Tout est une question de timing.

Prêté avec option d'achat au Paris Saint-Germain, et bientôt joueur français le plus cher de l'histoire, le Francilien a également réussi ses débuts du côté du club de la capitale. Très régulières, ses performances ont à nouveau étonné l'auditoire, qui ne s'attendait pasà une intégration aussi rapide et productive. A bientôt 19 ans, Mbappé marque, fait marquer et contribue à rendre meilleure une équipe destinée à aller très haut.

Appelé pour la première fois de sa carrière en équipe de France par Didier Deschamps au mois de mars dernier, le buteur a également rapidement convaincu Didier Deschamps d'en faire un homme important en vue de la Coupe du monde. Sur ses 7 sélections avec les Bleus, Mbappé a déjà débuté cinq rencontres, preuve que son profil de détonateur et sa polyvalence sont précieux pour cette équipe de France. Longtemps mue avec le maillot frappé du coq, il a finalement marqué son tout premier but en sélection au mois d'août lors du carton face aux Pays-Bas. Mbappé, révélation incontestable du football français en 2017, vit un rêve éveillé.













