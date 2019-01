Ballon d'Or® 2013 : la consécration de Franck Ribéry

Par Martin TRAN | Ecrit pour TF1 |

C'est donc Franck Ribéry qui vient d'être nommé Ballon d'Or® 2013 ! Celui qui a été le meilleur joueur de la meilleure équipe cette année reçoit cette récompense pour la première fois de sa carrière, au nez et à la barbe des deux autres finalistes Cristiano Ronaldo et Lionel Messi.

Avec le Bayern, Ribéry a tout gagné !

Ce Ballon d'Or® reçu par Franck Ribéry est une récompense plus que méritée pour milieu de terrain français du Bayern Munich. Avec son club, il a simplement tout gagné, et il n'est pas étranger à tous ces succès avec un total de 22 buts et 28 passes décisives sur l'année 2013. Le Bayern a donc remporté le championnat d'Allemagne (avec 25 points d'avance sur le Borussia Dortmund), la Coupe d'Allemagne, mais aussi et surtout la Ligue des Champions aux dépens encore de Dortmund ! Et ce n'est pas tout, Franck Ribéry peut aussi se targuer du titre honorifique de Champion du Monde après avoir battu le Raja Casablanca en finale de la Coupe du Monde des Clubs.

Son premier Ballon d'Or®

En étant nommé ce lundi soir Ballon d'Or® 2013, Franck Ribéry devient le 5ème Français à recevoir la plus suprême des récompenses individuelles dans le monde du football, le premier depuis 1998 et un certain Zinédine Zidane... Il met surtout fin à l'hégémonie de Lionel Messi, lauréat des quatre dernières éditions et encore une fois finaliste cette année aux côtés de Cristiano Ronaldo. De son côté, avec Franck Ribéry le Bayern Munich ajoute à son Histoire un quatrième vainqueur du Ballon d'Or® après Gerd Muller (1970), Franz Beckenbauer (1972, 1976) et Karl-Heinz Rummenigge (1980, 1981).

Le Mondial après le Ballon d'Or® ?

Pour Lionel Messi mais surtout pour Cristiano Ronaldo, la déception est palpable, tant ce dernier a marqué l'année 2013 par ses nombreux buts inscrits (69 buts en 59 matchs avec le Real Madrid et le Portugal). Mais cette année, le collectif a primé, au grand dam de CR7... Pour se venger, le Portugais voudra tout gagner en 2014, et notamment la Coupe du Monde avec son équipe du Portugal : s'il remporte le Mondial Brésilien, il sera à coup sûr le grand favori pour succéder au Français au palmarès du Ballon d'Or®.



Une chose est sûre, la guerre entre ces trois stars continuera en 2014, avec les terrains de la Ligue des Champions et de la Coupe du Monde comme champs de bataille.