Ballon d'Or : notre pronostic pour le Top 10

Le 13 décembre prochain, on connaîtra le Ballon d'Or 2016, nous avons imaginé quel pourrait être le Top 10.

Depuis l'officialisation par France Football de la liste des 30 finalistes du Ballon d'Or 2016, les spéculations vont bon train quant au classement final du trophée. Nous avons cherché à deviner quel sera le TOP 10 récompensé par le jury des 193 journalistes.



Plus que sur nos propres convictions, nous avons basé nos pronostics sur les trois critères d'attribution envoyés par l'organisateur aux votants : les accomplissements individuels et collectifs du joueur sur l'année, ses qualités intrinsèques et sa carrière.







1 - Cristiano Ronaldo (Portugal/Real Madrid)



Vainqueur de la Ligue des Champions et de l'Euro, son palmarès de l'année le rend incontournable.



Joueur clé du Real Madrid et du Portugal, il devrait sauf immense surprise soulever son quatrième Ballon d'Or.







2 - Antoine Griezmann (France/Atletico Madrid)



Finaliste de la Ligue des Champions et de l'Euro, il est passé tout près de réaliser le doublé en lieu et place de Ronaldo en perdant ces deux trophées d'extrême justesse.



Ses récompenses individuelles (meilleur joueur meilleur buteur de l'Euro, meilleur joueur de Liga) en font le premier outsider du portugais mais il sera trop juste pour gagner la timbale.







3 - Lione Messi (Argentine/FC Barcelone)



Quintuple vainqueur et recordman de victoires, il n'est jamais très loin quand on parle du Ballon d'Or.



Si sa saison dernière fut un peu moins brillante qu'à l'accoutumée, sa fin d'année 2016 en boulet de canon devrait lui permettre de conserver sa place sur le podium qu'il squatte sans discontinuer depuis 2007.







4 - Luis Suarez (Uruguay/FC Barcelone)

Pichichi de la Liga et Soulier d'Or européen, il sort d'une saison exceptionnelle et pourrait même espérer le podium.



Cependant, sa moindre exposition médiatique devrait le classer juste derrière son coéquipier du Barça, peut-être une petite injustice.







5 - Gareth Bale (Pays de Galles/Real Madrid)

Une deuxième Ligue des Champion dans la poche et un superbe parcours avec le Pays de Galles qu'il a conduit jusqu'en demi-finale de l'Euro devraient lui assurer une place dans le Top 5.



Une excellente année pour le gallois qui devra attendre de devenir le leader d'attaque du Real Madrid pour figurer encore plus haut.







6 - Pepe (Portugal/Real Madrid)

Comme Ronaldo, il signe un retentissant doublé Euro / Ligue des Champions et devrait faire une entrée remarquée dans le classement.



Meilleur défenseur de l'année, il pourrait bénéficier de la volonté affichée par France Football de valoriser les postes défensifs.







7 - Neymar (Brésil/FC Barcelone)

Troisième membre de la fameuse MSN, ses qualités exceptionnelles devraient lui suffire à conserver sa place dans le Top 10.



Cependant, le mauvais comportement du Brésil en Copa America pourrait lui faire perdre quelques places par rapport à l'an dernier (3ème).







8 - Toni Kroos (Allemagne/Real Madrid)

Patron du milieu de terrain madrilène et taulier de la Manschaft, il a réalisé une saison pleine.



Arrivé à maturité, il pourrait battre sa meilleure position, neuvième en 2014.







9 - Paul Pogba (France/Manchester United)

Finaliste de l'Euro à domicile et joueur le plus cher de l'histoire dans la foulée, l'ancien turinois a trop occupé l'espace médiatique pour être absent du débat.



Si ses performances auront parfois prêté à discussion, son immense potentiel devrait lui assurer un strapontin dans le Top 10.







10 - Gianluigi Buffon (Italie/Juventus Turin)



Ressuscité cette saison, l'éternel gardien italien est un symbole de longévité et de sportivité.



Pour l'ensemble de son œuvre, il devrait retrouver une place dans le gratin mondial.