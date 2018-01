Balotelli fait appel à ses amis stars pour chambrer son frère

Par Christopher LE CAËR | Ecrit pour TF1 |

Le petit frère en a pris pour son grade, mais il se souviendra sans doute longtemps de cette vidéo qui lui a été adressée sur les réseaux sociaux. Début janvier, Mario Balotelli a joué une partie en ligne à Fifa 18 contre son frère Enock. Avec le Napoli, "Super Mario" a battu Enock, qui avait pris la Juventus, 5-1. Le petit frère a ensuite assuré qu'il avait pris sa revanche, ce que le joueur de l'OGC Nice a démenti. Et Balotelli, il ne faut pas le contredire. Son petit frère l'a appris à ses dépens. Le grand Mario (1,89m) n'a ainsi pas hésité à traiter son frère de menteur, le tout en faisant appel à d'autres stars du ballon rond.

De Neymar à Falcao, un défilé de stars

Mario a alors gentiment chambré son petit frère en postant une vidéo sur Instagram. Vidéo agrémentée d'un dessin représentant le personnage de Disney Pinocchio, avec son nez allongé. Rien que ça ! "Super Mario" prend d'abord la parole : "J'ai juste battu en ligne mon frère à Fifa, hier soir, et il ne veut pas l'admettre. Alors j'ai fait une vidéo avec des gens que je connais, des amis qui me supportent, pour lui dire : 'Enock tu es un menteur !'". On voit alors le capitaine de Monaco, Radamel Falcao, traiter - sur un ton décalé - le petit frère de "menteur". Apparaît ensuite Dante, partenaire de Balotelli à Nice : "Enock, tu as perdu. Tu es un menteur, ok ?" Vient alors le tour de la star parisienne, Neymar : "Enock, je ne suis pas avec toi. Je suis avec Mario ! Bisou !" L'ancien président du Milan AC, Adriano Galliani, prend même la parole : "Tu es un menteur, je suis avec Mario." Marco Materazzi va encore plus loin en demandant au jeune frère de 24 ans d'arrêter "de jouer à la Playstation" et en rajoutant une couche : "Tu es trop mauvais". Kevin-Prince Boateng, le joueur de Francfort, conclue la vidéo par un "tu es un grand menteur, tu es très mauvais à Fifa. Mario est meilleur que toi".





Voilà une attention toute particulière pour le petit frère. Une vidéo humoristique visionnée plus de 660 000 fois en 19 heures.