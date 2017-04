Barça-Juve : en plein match, Bonucci demande à Messi son maillot, et Chiellini s'énerve

Par Nicolas BAMBA | Ecrit pour TF1 |

La Juventus était trop forte. Victorieuse haut la main au match aller (3-0), la Vieille Dame a donné une leçon de tactique défensive à l'armada du FC Barcelone lors du quart de finale retour disputé en Catalogne mercredi soir (0-0). Les Turinois se hissent dans le dernier carré avec l'Altético de Madrid, l'AS Monaco et le Real Madrid. Leurs prochains adversaires devront être très forts pour faire plier la défense piémontaise.

Bonucci et Chiellini se chamaillent sous les yeux de Messi !



Hermétique face aux Blaugrana, l'arrière-garde de la Juve s'est offert un petit moment de flottement en fin de rencontre au Camp Nou. Neutralisés, les Barcelonais rendaient les armes dans les dernières minutes. Leonardo Bonucci a profité de ce scénario favorable aux Italiens pour s'approcher de Lionel Messi et... lui demander son maillot ! Le défenseur central semblait déterminé à ne pas voir la tunique de la "Pulga" lui passer sous le nez au coup de sifflet final.

L'instant a été capté par les caméras de télévision, notamment par la chaîne ESPN. On remarque le visage de marbre de l'Argentin, mécontent de voir son équipe sur le point de se faire éliminer. Devant l'insistance de Leonardo Bonucci, son propre coéquipier Giorgio Chiellini décide d'intervenir. L'autre arrière central turinois n'a visiblement pas apprécié de voir Bonucci sortir de son match pour une telle demande. A moins que... lui aussi ait eu des vues sur le fameux maillot ? Toujours est-il que Chiellini, exaspéré, donne un petit coup dans le thorax de Bonucci. Rien de méchant bien sûr. Et c'était bien inutile car rien ne pouvait empêcher Bonucci de réquisitionner le maillot de Messi ! Malgré les reproches de Chiellini, il insiste et peut enfin demander à "Leo" (entre Leo, on communique plus facilement !) : "Tu me donnes ton maillot ?".

La chute de Messi moquée sur internet



Verdict final : jackpot pour Leonardo Bonucci ! La Juventus se qualifie sans prendre de but et, au coup de sifflet final, Messi et lui échangent leurs maillots. Et cela le rend très heureux. "Je suis honoré d'avoir le maillot du meilleur joueur du monde", a-t-il déclaré peu après. Le compliment fera peut-être plaisir à l'Argentin. Pas sûr, en revanche, que ces mots sympathiques et le maillot du Bonucci suffisent à le dérider. Le Blaugrana avait du mal à desserrer la mâchoire mercredi soir. Le Barça est éliminé de la C1 et il risque de perdre son titre en Liga (le Real Madrid a 3 points d'avance et un match en retard à jouer).

Il semblait écrit que cette soirée serait mauvaise pour Messi. Pour la troisième fois, l'Argentin est resté muet face à Gianluigi Buffon, l'un des rares portiers qu'il n'a jamais trompé. Et sur les réseaux sociaux, quelques plaisantins s'amusent à détourner un moment douloureux pour le Barcelonais. A la 45e minute, Miralem Pjanic a bousculé Leo Messi dans les airs (ce qui vaudra un carton jaune à... Neymar, venu faucher le Bosnien pour se venger). L'attaquant s'est retrouvé la tête comme plantée dans le gazon avant de s'écrouler. Cela ne lui a pas fait du bien, en témoigne sa plaie à une joue. Mais cette pause originale en fait rire beaucoup sur internet, qui reprennent l'image pour faire de Messi un roi du breakdance ou un catcheur, entre autres.