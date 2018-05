Barça-Real: Xavi égratigne Casemiro, ce dernier le renvoie dans les cordes

Par Nicolas BAMBA | Ecrit pour TF1 |

Ce n'est pas une grande nouvelle : entre le Real Madrid et le FC Barcelone, on ne s'apprécie pas énormément. Et les attaques et petites piques sont nombreuses entre représentants de chaque camp. En début d'année, Xavi Hernandez avait critiqué le Real tout en louant le Barça, sans surprise.





Xavi estime que Casemiro "ne comprend pas" le jeu façon Barça et a certains "soucis"



A l'époque, dans les colonnes d'El Pais, le joueur le plus capé de l'histoire des Blaugrana avait déclaré: "Au Barça, on comprend le football selon le modèle espace-temps. Qui maîtrise ça? Busquets, Messi, Iniesta. Ce sont des maîtres de l'espace-temps, ils savent toujours quoi faire, qu'ils soient seuls ou submergés."



"Il y a des milieux comme Casemiro qui ne peuvent pas le comprendre", avait-il ajouté, avant de poursuivre: "D'un autre côté, Busquets ne peut pas assurer une couverture comme Casemiro en un-contre-un." Très disert, Xavi avait encore confié: "A Madrid, c'est éclaté: sept joueurs attaquent et Casemiro est laissé seul au milieu pour couvrir. C'est du pile ou face. Busquets ne peut pas le faire, même moi je suis plus rapide que lui!"



"Casemiro est très rapide mais il a des soucis avec tout le reste, tout ce qu'il n'a pas travaillé", lâchait encore le Catalan, qui évolue depuis 2015 au Qatar à Al Sadd.





Casemiro, Madrilène "jusqu'à la mort", c'est quatre finales de C1 en quatre ans



Casemiro aura pris son temps, mais sa réponse est bien là. Dans l'émission El Larguera sur la radio Cadena SER, le milieu de terrain a rétorqué à Xavi: "Il peut dire ce qu'il veut. Demandez à un Madrilène l'histoire que j'écris dans ce club. Je suis là depuis quatre ans et je vais jouer ma quatrième finale de Ligue des champions."



Arrivé au Real depuis Sao Paulo début 2013, le Brésilien a d'abord joué avec la Castilla avant d'intégrer l'équipe première pour la saison 2013-2014. Il était donc dans le groupe des Merengue champions d'Europe en 2014 face à l'Atlético de Madrid. Puis, il fut prêté au FC Porto pour la saison 2014-2015 (élimination de Porto en quarts de finales et élimination du Real Madrid en demi-finales en C1). Revenu à Madrid, Casemiro a joué les finales gagnées de la Ligue des champions face à l'Atlético de Madrid en 2016 et face à la Juventus en 2017 (avec un but inscrit).



De toute évidence, les propos de Xavi ne lui font pas trop de peine. Il ne comprend pas le jeu du Barça? Tant pis. "Comme Xavi l'a dit, je ne comprend pas le football", répond-il avec ironie. "Et je ne pourrais pas signer à Barcelone. Je n'ai pas l'ADN de Barcelone. Je suis de Madrid, jusqu'à la mort."