Barcelone-Juventus: face à Buffon, le Barça n'a quasiment aucune chance

Par Nicolas BAMBA | Ecrit pour TF1 |

Le Barça en rêve. Le 8 mars, le club catalan réalisait l'exploit d'éliminer le PSG en huitièmes de finale de la Ligue des champions. Malgré leur défaite cinglante 4-0 à l'aller, Neymar & cie avaient giflé les Parisiens 6-1 au retour au cours d'un match complétement fou. Ce 19 avril, il faudra faire presque la même chose pour sortir la Juventus au stade des quarts de finale. A l'aller, la Vieille Dame a gagné 3-0...





"Plus facile que contre le PSG"



Pour Luis Enrique, c'est simple : ce défi immense est "plus facile que contre le PSG". "Il y a un but de moins à marquer", a-t-il ajouté il y a quelques jours. L'entraîneur du Barça a renchéri hier : "Nous avons moins de buts à marquer. Nous n'avons pas besoin de marquer quatre mais seulement trois buts. Mais l'adversaire aura aussi des occasions, et s'ils marquent, nous devrons en inscrire cinq."



Mathématiquement, tout cela est juste. A 3-0, Barcelone emmènerait la Juventus en prolongation et aux tirs au but. A 4-0, Barcelone se qualifierait. Et si la Juventus marque un but, le Barça devra l'emporter 5-1 au moins. Les chiffres ne mentent pas : c'est plus simple que contre Paris. Seulement voilà : dans les rangs de la Vieille Dame, on trouve une défense solide avec notamment Leonardo Bonucci et Giorgio Chiellini, et un gardien de folie en la personne de Gianluigi Buffon.





Buffon n'a jamais pris de grosse raclée humiliante





Les statistiques ne donnent presque aucune chance aux Blaugrana. L'UEFA a publié des chiffres qui rassurent les Turninois. En 147 matches européens, Gianluigi Buffon n'a encaissé qu'une seule fois un 3-0 : c'était lors d'un match de phase de poules de la C1 2002-2003 à domicile contre Manchester United (doublé de Ryan Giggs et but de Ruud van Nistelrooy). Cela n'empêcha pas la Juve d'aller jusqu'en finale... Et même un 3-0 ce soir ne permettrait pas au Barça de se qualifier. Il donnerait seulement droit à une prolongation et à des tirs au but.



En fait, "Gigi" Buffon n'a jamais subi de défaite, au niveau européen, qui qualifierait le Barça. Il a perdu 4-1 contre le Bayern Munich lors de la saison 2009-2010 en phase de poules et 4-2 contre le Bayern à nouveau 2015-2016 en huitième de finale retour. Là encore, la Juve ne serait pas éliminée si elle perdait sur ces scores ce mercredi en Catalogne.





La MSN pas hyper efficace contre lui



Autre donnée statistique décourageante pour Barcelone : jamais Buffon n'a été éliminé après une victoire de la Juventus au match aller. De plus, le trident Messi-Suarez-Neymar n'est pas excessivement prolifique face au gardien italien. A deux reprises, Neymar l'a affronté en sélection sous le maillot du Brésil : il n'a trouvé la faille qu'une seule fois. Lionel Messi, lui, n'était pas dans le groupe de l'Argentine quand l'Albiceleste a rencontré la Squadra Azzura ces dernières années. Luis Suarez, quant à lui, n'a pas fait trembler les filets lors des deux matches Uruguay-Italie auxquels il a participé. Lors de la finale de la Ligue des champions 2014-2015 (3-1 pour le Barça contre la Juve), le verrou Buffon a céde contre Suarez et Neymar, mais pas contre Messi.



Les protégés de Massimiliano Allegri ne vont toutefois pas se présenter au Camp Nou la fleur au fusil. L'exemple du PSG est encore dans toutes les têtes. Rappelons-nous que le Barça avait 0% de chances de se qualifier après avoir perdu 4-0 à l'aller. On connait la suite...