Barcelone: Messi franchit un nouveau cap et égale Gerd Müller

Par Nicolas BAMBA | Ecrit pour TF1 |

La chasse aux records est une quête perpétuelle pour les extraterrestres Lionel Messi et Cristiano Ronaldo. Si le Portugais traverse une saison délicate avec le Real Madrid, l'Argentin plane de son côté avec le FC Barcelone. Son club est leader de la Liga, invaincu toutes compétitions confondues depuis la Supercoupe d'Espagne en août, qualifié pour les 8es de finale de la Ligue des champions, et comme si ça ne suffisait pas, Philippe Coutinho vient de s'engager avec les Blaugrana...

Iniesta et Xavi ne sont plus très loin



Lionel Messi a participé à la nouvelle victoire du Barça dimanche en Liga contre Levante (3-0). En l'alignant, Ernesto Valverde lui a fait passer un nouveau cap symbolique. "La Pulga" a ainsi disputé son 400e match de championnat d'Espagne, a seulement 30 ans. Il n'est que le 3e homme de l'histoire du club à atteindre cette barre. Seuls Xavi Hernandez (505 rencontres) et Andrés Iniesta (427, série en cours) font mieux, mais tous deux sont plus âgés que Messi. Xavi avait 34 ans et demi au moment de quitter les Catalans et Iniesta aura 34 ans en mai.



En termes de matches de championnat, Lionel Messi surpasse Carles Puyol, Migueli, Victor Valdes ou encore Carles Rexach. Son ancien capitaine Xavi garde une longueur d'avance, mais ses records peuvent trembler. Le milieu de terrain a disputé 17 saisons pour en arriver à 505 matches de Liga et 767 matches toutes compétitions confondues. Le buteur, lui, n'est qu'au milieu de sa 14e, et il compte déjà 400 matches de Liga et 609 matches toutes compétitions confondues... A ce rythme, il devrait à terme dépasser Iniesta et Xavi.

Il fait aussi bien que Müller (et il va très vite le dépasser à nouveau)



D'une volée écrasée du gauche, Messi a ouvert le score rapidement pour Barcelone contre Getafe. Difficile de s'y retrouver tant les chiffres donnent le tournis avec le vice-champion du monde 2014, mais les statisticiens sont formels : Lionel Messi est maintenant à la même hauteur que Gerd Müller. L'Argentin et l'Allemand sont tous les deux au top des cinq grands championnats européens avec 365 buts inscrits dans une même ligue (la Liga pour Messi, la Bundesliga pour Müller). Nul doute que très bientôt, le Barcelonais sera seul en tête.



Fin décembre, lors d'un Clasico nettement gagné par Barcelone à Santiago-Bernabeu, le n°10 avait déjà dépassé l'illustre buteur allemand. En marquant sur penalty face au Real, Leo Messi avait fait mieux que Gerd Müller avec 526 réalisations pour un seul club toutes compétitions confondues (dans les cinq grands championnats européens), soit une de plus que son aîné avec le Bayern Munich.



Et dire que le génie argentin soufflera sa 31e bougie en juin prochain durant le Mondial 2018... Il risque fort de continuer à repousser les limites pendant quelques années encore.