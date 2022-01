Barcelone : Messi veut faire venir Pastore !

Leo Messi voudrait accueillir à Barcelone un de ses camarades de jeu préférés en sélection Argentine, Javier Pastore. Mais le club du joueur, Palerme, n'est pas vendeur...

Alors qu'il espère conclure sa saison somptueuse par une victoire en Ligue des Champions (qui le rapprocherait d'un 3ème Ballon d'Or consécutif), Leo Messi pense déjà à la saison prochaine. Il voudrait pouvoir jouer au Barça avec un autre joyau Albiceleste, Javier Pastore.

Coup de foudre en Afrique du Sud



Messi a commencé à cotoyer El Flaco (le maigre) en fin de saison dernière, lorsque Maradona a commencé à l'appeler en équipe d'Argentine. Bon à l'entrainement et lors de ses entrées en jeu, Pastore a tapé dans l'œil de son illustre coéquipier : « J'ai pu apprécier ses qualités à la Coupe du Monde, même s'il a eu peu de temps de jeu. Au Japon(NDLR :en match amical), nous avons joué ensemble. Le courant passait bien (...) Il a tout pour devenir un grand joueur. Il ira loin, j'en suis persuadé ».

Pastore (bien sûr) fan de Messi



Le plus jeune des deux argentins (21 ans, 23 ans pour Messi) a évidemment retourné le compliment, pour FIFA.com lui aussi, quelques mois plus tard. Un compliment appuyé: « Leo est le meilleur joueur du monde et c'est un type génial. Jouer avec lui, c'est comme avoir cinq coéquipiers autour de soi ». Pastore sait aussi où il pourrait en profiter, comme il l'avait confié à Mundo Deportivo fin 2010 : «Pour le style de jeu, le Barça est l'équipe qui me plaît le plus. Ce serait un rêve de jouer avec Lionel Messi ».

Un Barça à l'accent Argentin ?



Leo Messi aurait donc, selon As, demandé à ses dirigeants de réaliser le rêve du jeune meneur de jeu de Palerme. Mais celui-ci a un prix, parce que Zamparini (le président de Palerme) est dur en affaires, parce que d'autres cadors européens (Milan AC, Inter, Manchester City) sont sur les rangs. On parle de 30 millions d'euros, une belle somme pour un Barça plutôt frugal a priori. Mais comment ne pas satisfaire sa superstar, qui veut agrandir encore son clan Argentin, qui compte déjà Milito et Mascherano, dont il est très proche.

Meneur de jeu élégant, à la technique superlative, Pastore offrirait de nouvelles possibilités au Barça aux côtés d'Iniesta et Xavi. Mais le casse-tête tactique pour Pep Guardiola pourrait être à la hauteur des attentes suscitées... D'ici là, Javier Pastore tentera d'offrir la Coupe d'Italie à Palerme, en finale contre l'Inter. En cadeau d'adieu?