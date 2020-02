Barcelone - Real Madrid : le pronostic de Telefoot.fr pour la Coupe du Roi

Le FC Barcelone et le Real Madrid se retrouvent pour un nouveau clasico, quelques jours après leur dernière rencontre en Liga au stade Santiago Bernabeu. Ce soir, le contexte est différent : il y a un trophée à aller chercher, la Coupe du Roi.

Deuxième confrontation en l'espace de 5 jours entre le FC Barcelone et le Real Madrid. Les deux clubs s'affrontent en finale de Coupe du Roi à Valence. Découvrez le pronostic de Telefoot.fr .



6è clasico en finale !

Le Real Madrid et le FC Barcelone se rencontreront pour la 6è fois en finale de la Coupe du Roi. Ce sera l'occasion pour les Madrilènes d'égaliser dans leurs confrontations directes avec les Catalans : Sur 5 matches entre les deux équipes en finale de coupe, le FC Barcelone en a remporté 3 (en 1968, 1983 et 1990), contre 2 pour le Real Madrid (en 1936 et 1974).