Barcelone sanctionné par l'UEFA après la qualification contre le PSG

On parle encore du huitième de finale dantesque Barcelone-PSG du 8 mars dernier, qui a vu la qualification miraculeuse des Blaugrana sur le score de 6-1 après leur défaite 0-4 au Parc des Princes. Et on en parlera sans doute pendant longtemps en Catalogne. Mais vendredi 24 mars, ce sont les débordements vus pendant le match qui ont été évoqués par l'UEFA.

Trop de cartons jaunes et un envahissement de terrain

La Commission de discipline de l'instance a décidé de sévir à l'encontre du Barça. Ce n'est pas l'arbitrage de M. Deniz Aytekin qui a été dans le collimateur de l'UEFA, bien que l'homme en noir fasse l'objet de vives critiques. C'est l'attitude du public et des joueurs barcelonais qui ont été épluchés par la Commission.

L'UEFA reproche l'envahissement du terrain par des dizaines de fans au Camp Nou après le but de la qualification signé Sergi Roberto. Comme d'habitude, l'instance européenne a également sévi à l'encontre du Barça en raison du comportement sur le terrain de certains joueurs. L'UEFA a pour règle de sanctionner les clubs dont au moins cinq joueurs ont écopé d'un avertissement dans le même match, ce qui a été le cas des hommes de Luis Enrique (Sergio Busquets, Gerard Piqué, Neymar, Ivan Rakitic et Luis Suarez). Le PSG n'est pas épargné non plus puisqu'Edinson Cavani, Julian Draxler, Marquinhos, Blaise Matuidi et Marco Verratti ont égalemen été avertis.

L'ASSE également sanctionnée

Ainsi, le Barça se retrouve avec une amende cumulée de 19 000 euros. C'est moins toutefois que les 38 000 euros d'amende infligés à Naples à cause d'un laser utilisé dans les tribunes du stade San Paolo lors de la défaite en huitième de finale retour contre le Real Madrid (1-3). L'AS Saint-Etienne est aussi punie par l'UEFA parce que ses supporters ont fait usage de fumigènes et ont lancé des projectiles lors de leur seizième de finale aller de la Ligue Europa à Old Trafford contre Manchester United (3-0) le 16 février. L'amende est lourde pour les Verts : 50 000 euros.