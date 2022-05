Barcelone tente de piquer Neymar au Real Madrid

Le Real Madrid serait en passe de se faire doubler par le FC Barcelone pour le transfert de Neymar. Un nouveau rebondissement dans le dossier mercato le plus médiatique de l'été.

Le Real Madrid se montre particulièrement patient dans le dossier Neymar. Mais peut-être pas encore assez. Le FC Barcelone serait en effet prêt à laisser le prodige un an de plus à Santos.





Barcelone prêt à attendre



Le Real Madrid et le FC Barcelone sont disposés à payer les 45 millions d'euros de la clause libératoire de Neymar. Mais alors que le Real fait tout pour recruter le joueur cet été, le Barça serait prêt à l'accueillir dans un an, ce qui lui permettrait de jouer le Mondial des clubs avec Santos.





Le président du Barça au Brésil



A l'instar du Real, qui a envoyé une délégation au Brésil pour tenter de convaincre les dirigeants de Santos, le Barça a aussi fait le déplacement. Et là où Madrid a délégué son vice-président, c'est Sandro Rosell, le président de Barcelone, qui a rencontré le directeur sportif de Santos, le père et l'agent de Neymar, comme l'indique ce dernier sur son compte Twitter.