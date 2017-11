Barrages Mondial 2018 : les 5 stats du match décisif Italie-Suède

Par Nicolas BAMBA | Ecrit pour TF1 |

La Suède, victorieuse du match aller (1-0), est en passe de se qualifier pour la Coupe du monde en Russie. L'Italie, qui n'a plus manqué un Mondial depuis 1958, va tout faire pour renverser les Suédois ce lundi lors du barrage retour. Retrouvez les 5 statistiques et chiffres de ce match couperet.

0 défaite en 42 matches : l'Italie invincible à San Siro



Jamais la Squadra Azzurra n'a perdu un seul match à San Siro (Giuseppe-Meazza), le stade où aura lieu la rencontre. Dans l'enceinte milanaise, les Italiens ont disputé 42 matches. Leur bilan est plus que positif : 31 victoires et 11 nuls. Ce soir, il faudra gagner pour se qualifier. La Suède peut se contenter d'un nul ou d'une défaite par un but d'écart maximum si elle-même trouve l'ouverture (2-1, 3-2, 4-3, 5-4...).





L'Italie peine à marquer deux buts ou plus



L'Italie doit marquer au moins deux buts pour espérer une qualification. Un nul l'éliminerait et un score de 1-0 l’emmènerait en prolongation, puis aux tirs au but. A 2-0 ou plus (mais toujours avec deux buts d'écart), les Transalpins atteindraient leur objectif.



Problème : sur leurs derniers matches, les Italiens sont peu prolifiques. Défaite 0-1 en Suède, petites victoires 1-0 contre Israël et l'Albanie, nul 1-1 contre la Macédoine, correction 0-3 contre l'Espagne... En fait, sur leurs 10 derniers matches, ils n'ont inscrit que 2 buts ou plus à seulement 5 reprises. Et encore, sur ces 5 matches, il y avait un amical contre San Marin (8-0), un amical contre un Uruguay démobilisé (3-0) et un match éliminatoire contre le Liechtenstein (5-0). Depuis ce carton contre le Liechtenstein mi-juin, d'ailleurs, l'Italie piétine en attaque (3 buts en 5 matches).





La défense suédoise est friable à l'extérieur



C'est une donnée qui va faire souffler un vent d'optimisme dans les rangs italiens. Certes, la Suède part avec l'avantage de sa victoire à l'aller. Mais quand il s'agit de jouer à l'extérieur, Andreas Granqvist et ses coéquipiers sont moins fringants. Depuis le début de l'année 2017, la défense suédoise résiste mal loin de ses terres : 2 victoires, 1 nul et 2 défaites, avec au total 8 buts encaissés.





Buffon, 175... et c'est fini ?



Gianluigi Buffon l'a annoncé : la Coupe du monde 2018 sera sa dernière compétition avec la sélection nationale. L'Italien sera alors le seul joueur à avoir disputé 6 phases finales du Mondial (1998, 2002, 2006, 2010, 2014, 2018). Encore faut-il que la Squadra Azzurra se qualifie... Si elle ne passe pas ce soir, alors ce match Italie-Suède sera le dernier du portier. Ce serait cruel pour lui, mais aussi pour les livres d'histoire du ballon rond. Ce soir, "Gigi" Buffon va jouer son 175e match international. Le plus capé des footballeurs européens pourrait, si l'Italie élimine la Suède, aller chercher le record absolu de sélections de l'Egyptien Ahmed Hassan (184).





1/10 : la Suède n'aime pas jouer en Italie



Dans l'histoire, ces deux sélections se sont affrontées à 10 reprises sur le sol italien. Et le bilan penche nettement en faveur des quadruples champions du monde. En 10 matches joués à domicile contre les Suédois, l'Italie s'est imposée à 7 reprises. Deux fois, ces deux nations se sont quittées sur un score nul. Et la Suède n'a gagné qu'une fois en Italie : c'était le 15 octobre 1983, en éliminatoires de l'Euro 1984, et les Bleus-Jaunes avaient maté leurs adversaires 0-3 à Naples. A l'arrivée, l'Italie et la Suède échouèrent dans la course à la qualification pour le premier Euro en France. Ce lundi soir, il y aura un grand gagnant qui obtiendra son billet pour la Coupe du monde en Russie.