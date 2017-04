En battant Chelsea, Manchester United relance le suspense en Premier League

Par Maxime CLAUDEL | Ecrit pour TF1 |

José Mourinho a vengé la gifle reçue par Manchester United à Stamford Bridge (4-0) en battant tactiquement Antonio Conte pour voir ses Red Devils s’imposer grâce à un très grand Marcus Rashford. Cette victoire permet non seulement à Manchester United de préserver ses chances de s’installer dans le Big Four mais aussi de relancer totalement la lutte pour le titre.





Les Blues totalement à côté de la plaque

Personne n’a reconnu Chelsea, aujourd’hui, pendant ce déplacement à Old Trafford. Incapables de mettre un pied devant l’autre et privés de Thibaut Courtois et Marcos Alonso, les Blues ont eu toutes les peines du monde à contourner la défense mancunienne. Voire à développer des actions tout court. Un constat matérialisé par une statistique qui veut tout dire : les hommes d’Antonio Conte n’ont pas cadré un seul tir. En face, les Red Devils, sans Zlatan ibrahimovic ni Martial au coup d’envoi, ne se sont pas faits prier pour profiter du jour sans des Londoniens, apathiques et dépassés. Ils ont surtout pu compter sur un grand Marcus Rashford, qui a notamment fait la chanson à David Luiz.





Les Blues renversés

Marcus Rashford s’est d’ailleurs chargé d’ouvrir le score lui-même par un bel appel (7e). Après la pause, Ander Herrera a très vite mis Manchester United à l’abri en marquant d’une frappe déviée (49e). Chelsea n’a jamais su trouver les ingrédients pour renverser la vapeur et faire douter des Red Devils animés par le sentiment d’essuyer les deux défaites concédées cette saison face aux Blues (en championnat puis en quart de finale de la Cup). Ce deuxième revers en quatre matches des Londoniens relance totalement le championnat puisque l’énorme avance qu’ils avaient est en train de fondre comme neige au soleil : ils n’ont désormais plus que quatre points d’avance sur Tottenham.



Tottenham à quatre points

Car les Spurs de Mauricio Pochettino s’affirment de plus en plus comme des gros clients de cette Premier League. Samedi, ils ont signé un nouveau carton à domicile contre Bournemouth (4-0 avec notamment des buts signés Son et Kane). Avec cinq matches encore à jouer, tout est possible même si le calendrier est largement favorable à Chelsea (aucun choc programmé alors que Tottenham devra encore affronter Arsenal et Manchester United). De son côté, Manchester United conforte sa cinquième place, à quatre longueurs de Manchester City mais avec un match en moins. Là aussi, tout est possible.