Bayern/Allemagne : Manuel Neuer a repris l'entraînement avec ballon

Par Christopher LE CAËR | Ecrit pour TF1 |

Voilà une bonne nouvelle pour le Bayern Munich, mais aussi pour la Mannschaft. Après avoir repris la course la semaine dernière, puis rechaussé les crampons lundi, Manuel Neuer a (enfin) retouché le ballon à l'entraînement, comme l'a indiqué le club bavarois sur son compte Twitter.





Retour à temps pour le Mondial ?

Absent depuis le mois de septembre et une opération du pied gauche, le gardien allemand est sur la bonne voie. Le champion du monde 2014 a pour objectif de participer au Mondial en Russie (14 juin-15 juillet). Le sélectionneur Joachim Löw s'est dit « optimiste » quant aux chances d'incorporer le puissant portier (1,93 m, 92 kg) dans sa liste des 23 qui sera publiée le 15 mai prochain.

Lors de la séance de jeudi, la première avec ballon depuis de nombreux mois, Manuel Neuer a bloqué quelques tirs de l'entraîneur des gardiens Toni Tapalovic, relate l'AFP. Dernièrement en mars, sur la chaîne de télé du Bayern, le gardien de but de 32 ans avait estimé « réaliste » son retour en compétition avant la fin de la saison. « Mais on ne peut pas donner de date. (...) Il est important qu'il n'arrive plus rien à mon pied, sinon c'est ma carrière qui serait en jeu ». Le suspense reste entier quant à sa participation ou non à la Coupe du monde.