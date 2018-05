Bayern / Francfort : le dernier match de Jupp Heynckes en finale de la coupe d’Allemagne

Par Vincent Guillot | Ecrit pour TF1 |

Samedi soir, la finale de la coupe d’Allemagne entre l’Eintracht Francfort et le Bayern Munich sera l’ultime match d’une légende. Jupp Heynckes dirigera le dernier match d’une longue carrière.

"Humainement, Jupp est le plus merveilleux entraîneur qu’un club puisse souhaiter (…) Et puisqu’il faut lui dire au revoir, nous voulons le faire avec le doublé ". Ces mots sont ceux de Karl Heinz Rummenigge, président du directoire du Bayern Munich et ancien ballon d’or. En effet, ce samedi soir, au stade olympique de Berlin, la finale de la coupe d’Allemagne entre l’Eintracht Francfort et le Bayern Munich sera la toute dernière occasion de voir Jupp Heynckes sur un banc de touche.



Passage de témoin

Appelé en renfort en octobre dernier pour reprendre l’équipe suite au flop Carlo Ancelotti, l’homme présente un des palmarès les plus flamboyants du football européen. L'homme a notamment remporté deux ligues des Champions, en 1998 avec le Real Madrid et en 2013 avec le Bayern. Cette année-là, il avait permis aux bavarois de réaliser un tripé historique : Ligue des Champions / Coupe / Championnat.

Ironie du sort, ce dernier challenge le verra affronter un Francfort entraîné par celui qui sera son successeur l’an prochain sur le banc du Bayern, Niko Kovac. L’Eintracht, 8e de bundesliga tentera lors de cette finale de décrocher un billet pour la Ligue Europa.