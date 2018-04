Bayern : Quand Heynckes passe incognito dans l'ascenseur

Par Christopher LE CAËR | Ecrit pour TF1 |

On peut être l'entraîneur d'un des plus grands clubs au monde et passer inaperçu. C'est ce qui est arrivé au coach du Bayern Munich vendredi. Le club bavarois relate sur son compte Twitter une jolie anecdote vécue et racontée ensuite en conférence de presse par l'homme de 72 ans. « Ce matin, j'étais dans l'ascenseur avec un couple de personnes âgées. J'avais un sac du Bayern avec moi et la dame m'a demandé, toute enjouée : 'Oh, vous êtes un fan du Bayern Munich ?' J'ai répondu : 'Bien sûr !' »

En octobre 2017, à la suite du limogeage de Carlo Ancelotti, Jupp Heynckes avait décidé de reprendre du service au Bayern, quatre ans après avoir annoncé sa retraite. Cinq mois plus tard, le technicien allemand survole la Bundesliga avec le club de Bavière (17 points d'avance sur Schalke 04, 2e) et est bien parti pour se qualifier pour les demi-finales de la Ligue des champions après la victoire à Séville (2-1 à l'aller). Avec le Bayern, il remporte la Ligue des champions en 2013 et trois championnats d'Allemagne (1989, 1990 et 2013).

Munich se déplace à Augsbourg samedi (15h30), pour le compte de la 29e journée de Bundesliga.