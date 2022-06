Bayern Munich – Atlético Madrid : Les compositions probables en Ligue des Champions

Une semaine après sa victoire 1-0, l’Atlético Madrid se déplace au Bayern Munich afin de valider son ticket pour la finale de la Ligue des Champions. Découvrez les compositions probables des deux équipes.

L’Atlético Madrid est bien parti pour obtenir sa revanche. En 1974, les Colchoneros s’étaient inclinés 4-0 en finale de la Coupe des clubs champions face au Bayern Munich. Après sa victoire 1-0 mercredi dernier, la bande à Diego Simeone n’est plus très loin de s’offrir un match pour le titre. Pep Guardiola saura-t-il trouver les armes pour permettre à son équipe d’atteindre sa première finale de C1 depuis 2013 ?





Franck Ribéry veut jouer

Alors que le Bayern Munich avait l’occasion d’être champion d’Allemagne ce vendredi en battant le Borussia Monchengladbach, Pep Guardiola n’a pas pris de risque et a laissé au repos ses habituels titulaires. Son équipe s’en est tirée avec le point du match nul (1-1), mais Xabi Alonso, Javi Martinez Philipp Lahm, David Alaba, Arturo Vidal, Thiago Alcantara, Douglas Costa et Robert Lewandowski, laissés au repos ou sur le banc, devraient être frais physiquement ce mercredi.







Malgré une défaite 1-0 au Vicente Calderon, Pep Guardiola dispose de plusieurs solutions pour embêter les Colchoneros. Le technicien espagnol serait bien inspiré de titulariser Thomas Müller, laissé sur le banc une bonne partie de la rencontre mercredi dernier. Guardiola pourrait également aligner d’entrée Franck Ribéry, qui était rentré en fin de match la semaine dernière. Le Français se sent en tout cas prêt à défendre le Bayern Munich : « Je suis prêt pour le match. J'ai une énorme envie de jouer et je dois jouer. » Seuls Arjen Robben, toujours touché à l’aine, et Holger Badstuber ne seront pas de la partie.



Bayern Munich : Neuer - Lahm, Martinez, Boateng, Alaba – Vidal - Thiago Alcantara,–Douglas Costa, Ribéry- Lewandowski





Godin et Carrasco de retour

Face au Rayo Vallecano ce weekend, Diego Simeone a également laissé plusieurs de ses cadres au repos, comme Saul Niguez, Filipe Luis, Koke et Antoine Griezmann. Pour affronter le Bayern Munich, l’entraîneur argentin pourra compter sur les retours de Diego Godin et Yannick Ferreira-Carrasco. Lewandowski et Ribéry auront fort à faire pour trouver la faille, étant donné que l’Atlético Madrid reste sur six matches sans avoir encaissé le moindre but. Seul Tiago n’est pas apte à affronter les Allemands ce mardi soir.



Atlético Madrid : Oblak - Juanfran, Godin, Savic, Filipe Luis – A.Fernandez, Gabi, Koke, Saul Niguez - Fernando Torres, Griezmann