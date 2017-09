Le Bayern Munich concède un nul inquiétant avant le choc face au PSG en Ligue des Champions

Par Maxime CLAUDEL | Ecrit pour TF1 |

Alors qu'il menait 2 à 0 à domicile face à Wolfsburg, le Bayern Munich a concédé un nul inquiétant à quelques jours du déplacement au Parc des Princes pour un choc en Ligue des Champions.





Inquiétant

On scrutait la dernière sortie du Bayern Munich avant l'affiche face au PSG avec attention. D'autant que les Munichois n'affichent pas un visage très serein depuis le début de la saison. La réception de Wolfsburg en match avancé de la 6e journée de Bundesliga n'a pas levé les doutes. Au contraire, elle a plutôt fait souffler un vent d'inquiétude en Bavière. Loin d'être impérial chez lui, le Bayern s'est fait rattraper par la patrouille alors qu'il menait 2 à 0 grâce à un penalty de Lewandowski (33e) et un but de Robben (42e). C'était bien payé au vu de sa prestation.



Un nul avant le choc

Car les Munichois n'ont jamais vraiment su être supérieurs à leurs adversaires du soir. Fragiles derrière et pas toujours aptes à faire les efforts nécessaires sur le terrain, ils se sont fait cueillir une première fois par Arnold, sachant qu'Ulreich, remplaçant d'un Neuer absent jusqu'en 2018, n'a pas été clair sur cette action (56e). Didavi s'est ensuite chargé de reprendre parfaitement un centre venu de la droite pour égaliser à deux partout (82e). Le simple fait que Wolfsburg soit parvenu à renverser la vapeur à l'Allianz Riviera n'est clairement pas une bonne nouvelle pour Carlo Ancelotti et ses troupes ayant déjà montré des signes de fébrilité ces dernières semaines.





La pression avant la Ligue des Champions

A l'arrivée, on ne peut pas dire que le Bayern Munich s'avance vers le choc face au PSG avec confiance. Alors qu'il a déjà perdu en Bundesliga, le club allemand vient de lâcher de nouveaux points et offre la possibilité à Dortmund d'en prendre trois d'avance au classement. Plus immédiat, le déplacement au Parc des Princes en Ligue des Champions risque d'être sous haute tension pour une équipe qui a été très sage cet été et qui doit réagir dès à présent. Et très tôt dans la saison.