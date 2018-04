Bayern Munich : Franck Ribéry et Arjen Robben prolongent [Bild]

Par Julien Kobana | Ecrit pour TF1 |

Respectivement présents en Allemagne depuis 2007 et 2009, Franck Ribéry et Arjen Robben seront visiblement des joueurs du Bayern pendant encore quelques temps. Selon Bild, le club va officialiser une prolongation de leurs contrats dans les prochains jours.





« Robbery 2019»

Lors de la rencontre contre le FC Séville, même si les attaquants bavarois n’ont pas su tromper Soria, l’activité de Franck Ribéry et Arjen Robben a été remarquée, les deux hommes multipliant les accélérations sur leurs ailes respectives et se créant de nombreuses occasions.

Comme une récompense de leurs beaux efforts sur la pelouse la presse allemande annonce ce jeudi que le Français et le Néerlandais vont prolonger d’un an avec le Bayern. Surnommés « Robbery » depuis quelques années, les deux milieux offensifs auront l’opportunité de briller avec les Champions d’Allemagne la saison prochaine également.









34 et 35 ans mais encore décisifs

Malgré leurs âges avancés (Ribéry a 35 ans et Robben 34), les deux joueurs font encore la différence dans les grandes rencontres. Comme contre Séville, leurs capacités de se projeter vers l’avant, de déborder et centrer ou repiquer vers l’axe demeurent toujours aussi redoutable. En Bundesliga ils ont chacun inscrit 5 buts en 19 (Ribéry) et 20 matches (Robben), le Néerlandais s’illustrant un peu plus avec 5 passes décisives (contre 1 pour l’ancien Marseillais).

Au-delà de son titre déjà acquis en championnat, le Bayern est encore en course en coupe et donc en Ligue des Champions. Et là encore Ribéry et Robben se sont illustrés avec chacun une passe décisive en C1, mais aussi 1 but (Ribéry) et 2 buts (Robben) en coupe d’Allemagne. Avec de tels chiffres et l’impact qu’ils ont encore sur les rencontres, leurs prolongations semblent logiques et les supporters bavarois auront encore le plaisir de voir leur « Robbery » encore une saison supplémentaire.