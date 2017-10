Bayern Munich : Jupp Heynckes est officiellement de retour jusqu’en juin 2018

Par Nicolas BAMBA | Ecrit pour TF1 |

Après l’éviction de Carlo Ancelotti et l’intérim de Willy Sagnol, le Bayern Munich a un nouvel entraîneur. Jupp Heynckes s’est engagé avec les Bavarois jusqu’au 30 juin 2018. C’est la 4e fois qu’il s’installe sur le banc du plus titré des clubs allemands.

C’était attendu, c’est officiel depuis ce vendredi. Jupp Heynckes est le nouvel entraîneur du Bayern Munich. Le technicien allemand est appelé à la rescousse pour redresser la barre du navire bavarois, qui tangue beaucoup depuis le début de la saison. 2e de Bundesliga à 5 points du leader, le Borussia Dortmund, et giflé à Paris (3-0) le 27 septembre en Ligue des champions, le Bayern a besoin d’un nouveau souffle. Et c’est l’ancien Heynckes qui arrive pour le lui donner.

"L'entraîneur idéal pour le Bayern"



Après la déconvenue parisienne, Carlo Ancelotti, arrivé il y a seulement un peu plus d’un an, a été démis de ses fonctions. Le 1er octobre, Willy Sagnol, ancien défenseur du club reconverti entraîneur, a assuré l’intérim lors du match sur le terrain du Hertha Berlin (2-2). Le Français n’ira pas plus loin. Les dirigeants ont décidé de rappeler Jupp Heynckes, déjà passé trois fois sur le banc bavarois (1987-1991, 2009, 2011-2013), pour terminer cette saison 2017-2018.



Karl-Heinz Rummenigge, le président du Conseil d'administration, se félicite du retour de l’entraîneur âgé de 72 ans. "Entre Jupp Heynces et le Bayern, il y a un grand accord basé sur la confiance. Les conversations qu’Uli Hoeness (président du Conseil de surveillance, ndlr), Hasan Salihamidzic (directeur sportif, ndlr) et moi avons eues l’ont aussi démontré. Nous sommes très reconnaissants envers Jupp d’avoir accepté le poste d’entraîneur. Il est l’entraîneur idéal pour le Bayern en ce moment."





Heynckes en attendant Nagelsmann ou Tuchel



"Je ne serais retourné dans aucun autre club au monde, mais le Bayern Munich, c’est une affaire de cœur pour moi", a déclaré Jupp Heynckes, qui avait pris sa retraite à l’issue de son dernier bail au Bayern. L’Allemand sera épaulé par Peter Hermann, qui fut déjà à ses côtés entre 2011 et 2013, et Hermann Gerland, entraîneur adjoint au Bayern depuis de nombreuses années. Heynckes prendra ses fonctions le lundi 9 octobre.



L’option Heynckes n’est toutefois pas une solution permanente. Son contrat ne s’étend que jusqu’au 30 juin 2018. Après quoi, le Bayern Munich devra se trouver un nouveau coach. Deux noms reviennent avec insistance dans la presse allemande : Julian Nagelsmann, actuellement en poste à Hoffenheim, et Thomas Tuchel, actuellement sans poste depuis la fin de son aventure sur le banc du Borussia Dortmund en mai dernier.