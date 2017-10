Bayern Munich : Jupp Heynckes tout près d'un nouveau retour en tant qu'entraîneur

Par Nicolas BAMBA | Ecrit pour TF1 |

Le Bayern Munich traverse une période trouble, et pour sortir de cette petite tempête - qui est quand même relative car les Bavarois sont 2e en Bundesliga et encore en course en Ligue des champions malgré la claque reçue à Paris -, il a besoin d'un capitaine sûr à la barre, ou plus exactement sur le banc dans les habits de coach. Carlo Ancelotti a été débarqué et Willy Sagnol assure l'intérim depuis. Mais l'expérience du Français va, selon toute vraisemblance, être très courte.





Ancelotti, puis Sagnol, puis Heynckes en seulement deux semaines ?



Le match nul obtenu par le Bayern le week-end dernier sur le terrain du Herta Berlin (2-2, avec en prime la blessure de Franck Ribéry) devrait rester le seul de Sagnol en tant qu'entraîneur. Les dirigeants bavarois cherchent quelqu'un pour assurer l'intérim jusqu'à la fin de la saison. Et ce quelqu'un, ils l'ont trouvé, assure le quotidien allemand Bild. Selon le journal, Jupp Heynckes va être nommé. Son retour serait imminent.





Heynckes, l'homme du fabuleux triplé de 2013



A 72 ans, le champion du monde 1974 est un entraîneur chevronné qui a plus que fait ses preuves au Bayern Munich. Il a déjà dirigé le club à trois reprises. Heynckes a été aux commandes une première fois de 1987 à 1991. Sur cette période, il a remporté le championnat à deux reprises. En 2009, il a succédé à Jürgen Klinsmann et a assuré un intérim de deux mois. Enfin, Jupp Heynckes a été rappelé une troisième fois, de 2011 à 2013, après la période Louis van Gaal (et l'intérimaire Andries Jonker).



La dernière saison de Heynckes fut l'une des plus glorieuses de l'histoire du Bayern Munich. Alors qu'il savait qu'il serait remplacé par Pep Guardiola, le coach allemand a conduit le club de Bavière jusqu'au triplé historique Ligue des champions/Bundesliga/Coupe d'Allemagne en 2012-2013. Après ce chef d'oeuvre, Jupp Heynckes avait décidé de prendre sa retraite. Aujourd'hui, il s'apprête donc à en sortir.





Entre Hoeness et Rummenigge, c'est tendu



Selon Bild, l'ex-attaquant reconverti entraîneur à succès ne sera rappelé que pour boucler cette saison 2017-2018. Car pour la suite, les dirigeants bavarois ont d'autres projets, mais ils ont du mal à se mettre d'accord. La presse allemande, reprise par L'Equipe, évoque un conflit entre Uli Hoeness, président du Conseil de surveillance (l'équivalent du président du club), et Karl-Heinz Rummenigge, président du Conseil d'administration.



Pour commencer, les deux légendes du club étaient déjà en désaccord en 2008. Pour succéder à Ottmar Hitzfeld en tant qu'entraîneur, Rummenigge penchait pour Jürgen Klinsmann alors que Hoeness préférait Jürgen Klopp. Le premier a eu gain de cause, et l'échec de Klinsmann (viré après moins d'un an et remplacé par Heynckes, comme évoqué précédemment) a laissé des traces. Plus récemment, Hoeness a été déçu que pendant qu'il purgeait une peine de prison pour fraude fiscale, Rummenigge ne parvienne à convaincre Pep Guardiola de rester plus longtemps et finisse par se rabattre sur Carlo Ancelotti.





Nagelsmann plutôt que Tuchel en 2018 ?



Aujourd'hui, les deux dirigeants sont en désaccord sur le nom de l'entraîneur qui prendra en mains le Bayern Munich pour la saison 2018-2019. Karl-Heinz Rummenigge vote pour Thomas Tuchel, l'ex-coach du Borussia Dortmund, libre depuis qu'il a été démis de ses fonctions en mai dernier. Uli Hoeness, lui, privilégie la piste qui mène à Julian Nagelsmann, le jeune entraîneur (il vient de fêter ses 30 ans) de Hoffenheim. A l'heure actuelle, Nagelsmann serait le mieux positionné pour rejoindre le Bayern l'été prochain.