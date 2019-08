Bayern Munich : Renato Sanches veut partir, le club refuse

Lassé par sa situation au Bayern Munich, Renato Sanches souhaite quitter le club bavarois. Mais ses dirigeants s'y opposent !

Cinq minutes. C'est le temps de jeu de Renato Sanches lors de la rencontre entre le Bayern Munich et le Herta Berlin, vendredi soir, à l'occasion de la première journée de la Bundesliga.

A l'issue de la partie, le milieu de terrain portugais a fait part de son désarroi : "Je ne suis pas fâché, mais cette situation n'est pas bonne pour moi. C'est la deuxième fois que je demande à partir et ils ne me le permettent pas. Jouer cinq minutes, comme c'est arrivé aujourd'hui, ne me suffit pas. C'est tout ce que j'ai à dire".

Mais cette déclaration n'a pas du tout plu à Karl-Heinz Rummenigge, président du Bayern, qui a immédiatement recadré le joueur : "Nous ne le vendrons pas. Il ferait mieux de se calmer!"

Renato Sanches, qui fêtera ses 22 ans ce dimanche 18 août, est arrivé au Bayern Munich en 2016 (pour 35 M€ + 10 M€ de bonus) mais ne s'y est jamais imposé. Niko Kovac, l'entraîneur du Bayern, compte d'abord et avant tout sur Thiago Alcantara, Leon Goretzka et Corentin Tolisso.