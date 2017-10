Bayern Munich : Robert Lewandowski veut une doublure

Par Julien Kobana | Ecrit pour TF1 |

La quatrième journée de Ligue des Champions se fera sans le Polonais Robert Lewandowski. Sorti juste avant la pause lors de la dernière journée de Bundesliga (2-0 contre le RB Leipzig), l’attaquant ne sera pas assez remis pour défier le Celtic mardi soir. Il en a d’ailleurs profité pour demander un remplaçant histoire de souffler un peu plus.





« Ce serait bien si j’avais un peu plus de temps de repos »

Depuis le début de la saison, Robert Lewandowski a participé à tous les matches du Bayern. Blessé et contraint à être remplacé ce dimanche en championnat, il sera absent en Ligue des Champions ce mardi soir contre le Celtic.

Joueur indispensable au sein des Champions d’Allemagne, le Polonais estime lui qu’il a besoin de repos et d’une doublure dans l’effectif : « Pour l’instant, il n’y a pas de remplaçant à mon poste, mais aucun joueur ne peut jouer 90 minutes, tous les trois jours et toute la saison. […] Ce serait bien si j’avais un peu plus de temps de repos. »

Qui peut le remplacer dans l’effectif bavarois ?

Le problème pour le Bayern est double : comment se passer d’un joueur qui a déjà marqué à 10 reprises en 10 matches de Bundesliga, 2 buts en 2 rencontres de coupes et 1 fois en 3 parties de C1 ? Difficile en effet de trouver dans le groupe un joueur aussi prolifique. Et surtout difficile de trouver tout simplement un autre avant-centre !

En dehors du Polonais, il n’existe pas de réel numéro 9. Dans les rares fois où Lewandowski n’est pas aligné, c’est Muller qui joue en pointe, mais contre le Celtic, l’Allemand ne sera pas là non plus. Dans l’effectif bavarois, il reste Manuel Wintzheimer, 18 ans, zéro match de Bundesliga et Raphaël Obermair, 21 ans, zéro match aussi en championnat. Du coup la demande de Lewandowski est logique. Pour être efficace, il va lui falloir souffler de temps en temps. Contre le Celtic, on pourrait alors voir un duo d’attaque composé de Robben et Coman ou James Rodriguez.





