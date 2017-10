Bayern Munich : Sagnol a ramené un peu de calme, mais pas la victoire

Par Maxime CLAUDEL | Ecrit pour TF1 |

La trêve internationale tombe à pic pour le Bayern Munich, incapable de l'emporter au Hertha Berlin après avoir mené deux fois au score. Willy Sagnol, remplaçant temporaire de Carlo Ancelotti, n'a pas fait de miracle.





Willy Sagnol ramène un peu de calme

Parce que Carlo Ancelotti a un peu payé pour ses relations houleuses avec certains cadres du vestiaire bavarois, Willy Sagnol n'a pas pris le risque de remettre de l'huile sur le feu. Il a donc aligné les joueurs en question, à savoir Mats Hummels, Jérôme Boateng, Franck Ribéry et Arjen Robben. Un choix sans doute un peu politique et motivé par une direction qui goûtait de moins en moins aux décisions de Carlo Ancelotti. Mais, à l'arrivée, le quatuor n'a pas permis au Bayern de retrouver de la sérénité.



Ribéry sort blessé

Rien ne va pour le Bayern Munich en ce moment. Et les vents contraires sont plutôt très violents. Comme s'ils n'étaient pas suffisamment dans le dur, les Bavarois doivent maintenant composer avec la blessure de Franck Ribéry, touché au genou gauche. Et elle a l'air suffisamment sérieuse pour susciter des inquiétudes supplémentaires. Autrement, les hommes de Willy Sagnol ont mené 2 à 0. C'est d'abord Mats Hummels qui a ouvert la marque (10e) puis Robert Lewandowski qui a enfoncé le clou (49e). Mais ces deux buts n'ont pas suffit et le Hertha Berlin est parvenu à égaliser grâce à Duda (51e) et Kalou (56e). Signe que le Bayern Munich ne va pas bien ou même mieux.





Dortmund s'envole

Car le Bayern Munich concède son deuxième match nul de rang en Bundesliga après avoir lourdement chuté au Parc des Princes en Ligue des Champions. Ces contre-performances permettent au Borussia Dortmund, qui a enchaîné une quatrième victoire de rang, de s'envoler en tête du classement avec cinq longueurs d'avance. La pause qui s'annonce va faire du bien au Bayern Munich, même s'il y a un état d'urgence à gérer. Et un nouvel entraîneur à trouver.