Bayern Munich : Willy Sagnol nommé adjoint de Carlo Ancelotti

Par Francois TOUMINET | Ecrit pour TF1 |

Après un an de repos forcé, Willy Sagnol va retrouver un club qu'il connaît bien dans le rôle d'adjoint d'Ancelotti.

Bixente Lizarazu nommé ambassadeur du Bayern Munich

Sagnol, un an après



Sans poste depuis son départ de Bordeaux en mars 2016, Willy Sagnol s'apprête à retrouver un job en Allemagne. Annoncé par Bild depuis une semaine, le Bayern Munich a confirmé l'information ce vendredi. Multiple champion d'Allemagne et vainqueur de la C1 en 2001 avec le Bayern Munich, l'ancien international français a été officiellement nommé adjoint de Carlo Ancelotti au sein du club bavarois.

De retour à la maison



Joueur du Bayern pendant huit ans, titulaire indiscutable du poste de latéral droit, Willy Sagnol est un membre à part entière de la "famille bavaroise". Une proximité qui a facilité la prise de contact entre les deux parties et convaincu Carlo Ancelotti de l'embaucher à ses côtés après le départ de deux de ses assistants. Le coach aux trois Ligues des champions avait lui-même demandé un nouvel adjoint, et souhaitait trouver un ancien joueur du club ayant déjà une expérience d'entraîneur, deux conditions remplies par l'ancien stéphanois.

"Un grand honneur"



Pour le quotidien Die Welt, l'arrivée du Français dans le club allemand cacherait une autre volonté du dirigeants bavarois. Celle de pouvoir "surveiller" le management de Carlo Ancelotti à travers le regard d'un homme en qui ils ont toute confiance. Ce vendredi, la réaction de l'ancien coach des Girondins ne faisait aucune allusion à cela mais ne faisait part que de sa grande satisfaction à retrouver son ancienne maison. "C'est un grand honneur d'avoir été choisi par Ancelotti, l'un des meilleurs et des plus expérimentés entraîneurs du monde, s'est-il réjouit. Je suis heureux de pouvoir travailler dans son équipe et à ses côtés."