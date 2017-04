Bayern Munich : Thiago Alcantara prolongé jusqu'en 2021

Par Francois TOUMINET | Ecrit pour TF1 |

Après avoir levé l'option d'achat de Kingsley Coman jeudi, le Bayern Munich annonce ce vendredi la prolongation du bail de Thiago Alcantara (26 ans).

Le Bayern tient à sa pépite



La saison de foot touche à sa fin et avec elle le suspense qui l'accompagne. C'est le cas notamment de l'autre côté du Rhin où le Bayern Munich, éliminé des coupes nationales et continentales, n'a plus qu'à finir en roue libre son championnat et s'enquérir d'un 27e titre de champion (8 points d'avance sur le 2e, Leipzig, et 4 journées à disputer). Du coup, en coulisses on s'active pour préparer au mieux la saison prochaine et les suivantes. Après avoir levé jeudi l'option d'achat de Kingsley Coman (20 ans), le club allemand a verrouillé l'avenir de Thiago Alcantara, qui a prolongé ce vendredi son contrat de deux ans, soit jusqu'en juin 2021.

«Thiago est l'un des meilleurs et des plus populaires milieux d'Europe»

Auteur d'une saison très correcte sous les couleurs du Bayern Munich, le milieu de terrain Thiago Alcantara (25 matchs et 5 buts en Bundesliga, 8 buts et 9 passes décisives toutes compétitions confondues) était annoncé dans le viseur du FC Barcelone et du Real Madrid. Les dirigeants du club bavarois ont décidé de couper l'herbe sous le pied à la concurrence. "Thiago est l'un des meilleurs et des plus populaires milieux de terrain d'Europe. Nous sommes très heureux d'avoir réussi à faire signer cet incroyable professionnel sur le long terme avec le club", a réagi Karl-Heinz Rummenigge, le haut dirigeant du Bayern Munich ce vendredi au moment de l'officialisation de la prolongation. "Je me sens super bien avec ma famille à Munich. Tout se passe bien. Je veux gagner de nombreux trophées avec le Bayern Munich", s'est de son côté félicité le milieu de terrain espagnol de 26 ans.