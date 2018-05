Le Bayern renversant, Schalke en C1, Hambourg presque relégué

Par Christopher LE CAËR | Ecrit pour TF1 |

En Allemagne, la 33e journée a rendu son verdict ce samedi. Assuré du titre de champion, le Bayern Munich s’est fait peur sur la pelouse de Cologne, dernier de Bundesliga et relégué en deuxième division. Mené à la pause suite à un but contre son camp de Süle (30e), le club bavarois a accéléré à l’heure de jeu pour inscrire finalement trois buts, par James Rodriguez (59e), Lewandowski (61e) et par l’international Français Corentin Tolisso (78e), entré en jeu quatre minutes plus tôt. Score final : 3-1. Touché à un orteil, Franck Ribéry n’a pas pris part à la rencontre.

Schalke 04 s’assure la 2e place, Dortmund chute

La bonne opération de cette avant-dernière journée est pour Schalke 04 qui est sorti vainqueur de son duel à distance pour la deuxième place avec son rival de la Ruhr, Dortmund. En déplacement à Augsbourg, Schalke s’est imposé (2-1) grâce à une réalisation signée Kehrer (23e) et un but contre son camp de Finnbogason (34e). Les partenaires de Benjamin Stambouli sont assurés de finir à la place de dauphin du Bayern au classement et donc de disputer la C1 la saison prochaine, puisque dans le même temps le Borussia Dortmund a été piégé à domicile par Mayence (1-2). Rapidement mené 2-0 (buts de Baku à la 4e et de Muto à la 13e), le BVB, qui avait réduit la marque par Philipp (16e), a poussé en seconde période pour recoller. En vain, malgré une tête de Schmelzer captée par Müller en fin de match (90e). A l’issue de la rencontre, le peuple jaune n’a pas manqué d’ovationner le mythique gardien du BVB Roman Weidenfeller, qui met un terme à sa carrière après 16 ans au club.





Les supporters de Dortmund ont rendu hommage à leur gardien Roman Weidenfeller qui met un terme à sa carrière

Hambourg très mal embarqué

Dans le bas du classement, mauvaise journée pour Hambourg, qui a chuté à Francfort (3-0, buts de Wolf, Mascarell et Meier). Le HSV n’a donc pas su profiter des défaites de ses concurrents directs pour le maintien (Wolfsburg s’est lourdement incliné à Leipzig 4-1 et Fribourg à Gladbach 3-1) pour s’extirper de cette 17e et avant-dernière place synonyme de relégation. Le club du nord de l’Allemagne pourrait évoluer pour la première fois de son histoire en deuxième division. Pour éviter cela, il devra battre Mönchengladbach lors de la dernière journée et compter sur une victoire de Cologne à Wolfsburg, ce qui lui permettrait de disputer le barrage.





Les résultats de la 33e journée :

Francfort - Hambourg 3-0

B. M’gladbach - Fribourg 3-1

Hanovre - Hertha Berlin 3-1

Leipzig - Wolfsburg 4-1

Augsbourg - Schalke 1-2

Cologne - Bayern Munich 1-3

Borussia Dortmund - Mayence 1-2

Stuttgart - Hoffenheim 2-0

Werder Brême - Bayer Leverkusen 0-0