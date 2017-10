Bayern: Ribéry, durement touché au genou gauche, absent deux à trois mois

Par Nicolas BAMBA | Ecrit pour TF1 |

Franck Ribéry n’aura pas beaucoup joué sous les ordres de Willy Sagnol, entraîneur intérimaire du Bayern Munich depuis l’éviction de Carlo Ancelotti suite à la claque reçue contre le PSG en Ligue des champions (3-0). En fait, l’ancien Marseillais n’aura disputé que les 62 premières minutes du match de dimanche sur la pelouse du Hertha Berlin (2-2).





Moins grave que redouté, mais...



Le milieu offensif s’est blessé au genou gauche sur une action où il venait d’accélérer, puis de s’effondrer au sol après avoir marché sur le ballon. Dans un premier temps, le staff bavarois a redouté une rupture des ligaments. Finalement, il semble que ce soit moins grave que prévu. Le Français, qui a quitté l’Allianz-Arena sur des béquilles, ne sera pas opéré et va suivre un traitement conservatoire. Un point sur l’évolution de sa blessure sera fait plus tard.



Ribéry ne devrait pas être apte à jouer avant au moins deux ou trois mois selon la chaîne Sky. On le reverra peut-être sur les terrains avant 2018. "Nous lui souhaitons un prompt rétablissement", indique le dirigeant Karl-Heinz Rummenigge dans un communiqué.





Il venait d'entrer dans l'histoire du Bayern



Une blessure n’est jamais une bonne nouvelle, mais celle-ci tombe à un bien mauvais moment pour "Ch’ti Franck". Moins utilisé par Carlo Ancelotti avant le départ de l’Italien, Ribéry avait l’occasion de se relancer sous Sagnol. Voilà son élan brisé par son genou meurtri.



Le sort veut qu’en plus, "Kaiser Franck" se soit blessé le jour-même où il est un peu plus entré dans l’histoire du Bayern. Face au Hertha Berlin, Ribéry a porté le maillot bavarois pour la 234e fois en Bundesliga, devenant ainsi le joueur non-Allemand comptant le plus d’apparitions en championnat dans l’histoire du club. Il a détrôné le Bosnien Hasan Salihamidzic. Franck Ribéry, qui vient de fêter ses 10 ans à Munich, est sous contrat jusqu’en juin 2018.