Beckham : ambassadeur de la Coupe du Monde 2022 et du PSG ?

David Beckham pourrait se lier au Qatar pendant un long moment. Le futur retraité de 38 ans officierait en tant qu'ambassadeur du PSG et représenterait l'émirat du Moyen-Orient lors de la Coupe du Monde 2022.

Futur retraité des terrains, David Beckham ne devrait pas s'éloigner du monde footballistique, encore moins du Qatar, auquel il pourrait se lier jusqu'en 2022 d'après l'Equipe.



Al-Khelaïfi voulait qu'il continue

« J'aurais aimé le voir jouer avec le maillot du PSG un an de plus. » Nasser Al-Khelaïfi est fan de la star anglaise mais il ne peut rien faire face au choix logique du joueur. A 38 ans, David Beckham n'a plus le même rendement que lors de ses meilleures années. Et il souhaite sans doute partir la tête haute, sur un dernier titre, faisant de lui le seul Anglais à avoir été champion dans quatre pays différents (France, Angleterre, Espagne, Etats-Unis). Néanmoins, il pourrait continuer à officier pour le Qatar et le PSG.



La Coupe du Monde 2022

Plus qu'un athlète talentueux, intègre et irréprochable, David Beckham est une marque, une figure emblématique et une icône. C'est sans doute pour cela que le Qatar pourrait lui proposer de le représenter à l'occasion de la Coupe du Monde 2022, qui se déroulera d'ailleurs dans l'émirat du Moyen-Orient. Proposer ce poste clef à Beckham aurait un double but : s'offrir une tête de proue de luxe et remercier l'Anglais pour son dévouement.



Le PSG

« Il sera toujours lié au club. Paris restera sa dernière équipe. » La déclaration de Leonardo pourrait sous-entendre un rôle d'ambassadeur du PSG pour David Beckham. C'est un métier qu'il connait bien puisqu'il s'était rendu en Chine pendant la trêve internationale, afin d'aider au développement du football au sein du pays asiatique. Le PSG aurait donc la possibilité de se servir de son image pour rayonner à l'international, bien au-delà des pelouses.



David Beckham serait sans aucun doute le visage parfait pour le Qatar et le PSG.