Belgique-Etats-Unis : Suivez le match en direct

Pour la clôture des huitièmes de finale de cette Coupe du Monde, la Belgique et les Etats-Unis croisent le fer, dans une rencontre qui s'annonce fortement indécise. Un match à suivre en direct à partir de 22 heures.

Malgré une impression mitigée, la Belgique a gagné ses trois matches de poules, et a donc fait carton plein avec neuf points. La bande à Wilmots n'a pas non plus été impressionnante, arrachant ses succès en fin de rencontres. Quant aux Etats-Unis, ils ont démarré tambour battant avec une victoire face au Ghana, avant de s'éteindre à petit feu. Le match opposant la Belgique aux Etats-Unis s'annonce donc incertain. Suivez cette rencontre en direct et en intégralité en cliquant sur le lien ci-dessous :





► BELGIQUE-ETATS-UNIS EN DIRECT



Avantage à...

En Coupe du Monde, les deux sélections ne se sont affrontées qu'à une seule reprise, et c'était en 1930. Difficile donc de tirer des conclusions sur un tel match, remporté par la Team US 3-0. Depuis, Belgique et Etats-Unis ont croisé le fer quatre fois. Les Européens se sont toujours imposés, parvenant à garder leur cage inviolée à trois reprises (Opta). En mai 2013, la bande à Wilmots avait étrillé les USA, pour une victoire 4-2 à Cleveland. Avantage donc à la Belgique, d'autant que les Etats-Unis n'ont cadré que neuf tirs durant la phase de groupes, plus petit total des équipes qualifiées en huitièmes.



Les compositions probables

Belgique : Courtois - Alderweireld, Van Buyten, Kompany, Vertonghen - Witsel, Fellaini, De Bruyne - Mertens, Hazard, Origi



Etats-Unis : Howard - Johnson, Gonzalez, Besler, Beasley - Jones, Beckerman, Zusi, Bradley, Deboya - Dempsey



Le coup d'envoi du match Belgique-Etats-Unis sera donné mardi à 22h00 à l'Arena Fonte Nova de Salvador.