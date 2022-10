Benzema devient l'égal de Shevchenko et Ibrahimovic

Si entre le retour au bercail d’Alvaro Morata et les rumeurs de transfert de Paulo Dybala, l’avenir de Karim Benzema semble s’inscrire en pointillé du côté de la maison blanche, l’attaquant reste pour l’instant une valeur sûre du club castillan.

Buteur décisif hier contre le Sporting Portugal, l'ancien lyonnais a permis à son équipe de s’imposer et de garder des chances de terminer en tête de sa poule.

A cette occasion, le buteur a confirmé que sa place était bien parmi le gratin de son sport puisqu’il a rejoint deux légendes à la sixième place des meilleures buteurs de l’histoire de la plus prestigieuse compétition de clubs. Avec cette 48ème réalisation, il rejoint ainsi Andreï Shevchenko et Zlatan Ibrahimovic.

Un montant considérable qui le rapproche inexorablement de Thierry henry (50 buts) et Ruud Van Nistlerooy (56 buts). Si le trio de tête composé de Raul, Messi et Ronaldo devrait lui rester inaccessible, il s’affirme cependant comme l’un des tous meilleurs avant-centre de l’histoire des Coupes d’Europe.

Pour le joueur, très critiqué ces derniers mois, cette réalisation prouve qu’il est encore capable d’être un joueur majeur de son club. Il n’a d’ailleurs pas manqué de le faire remarquer après la rencontre.

« On peut toujours parler de moi, on parlera toujours de moi, que je suis en difficulté, que je n'ai pas ma place, que ceci, que cela. C'est toujours pareil. Cela fait la huitième année que je joue à Madrid. Je joue dans un grand club, il y a des grands joueurs aussi. A moi d'être performant sur le terrain, et quand je suis absent pour blessure, à moi de revenir et de retrouver mes sensations. Ce que je fais petit à petit. La saison est encore très longue. »