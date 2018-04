Benzema, Lacazette, Gameiro… Quels Français ont brillé à l'étranger ?

Par Maxime CLAUDEL | Ecrit pour TF1 |

Karim Benzema, Alexandre Lacazette et Kevin Gameiro ont chacun marqué un but ce week-end.





Benzema, la 400e avec le brassard et un but

Karim Benzema fêtait son 400e match sous le maillot du Real Madrid, toutes compétitions confondues. Un cap fêté avec le brassard de capitaine, généreusement confié par Zinédine Zidane. Il a également participé à la victoire de son équipe sur la pelouse de Las Palmas en prenant ses responsabilités sur penalty. Une belle 400e, donc, avant de retrouver la Juventus Turin en Ligue des Champions mardi prochain.





Lacazette décisif pour son retour

Si Arsenal s'est imposé ce week-end, Alexandre Lacazette n'y est pas étranger. Remplaçant au coup d'envoi et absent des terrains depuis février, l'attaquant français a fait son retour et permis aux Gunners de se sortir d'un sacré traquenard. Notamment en transformant un penalty qu'il avait lui-même provoqué (89e). Il faudra confirmer lors des prochaines journées alors que son équipe rêve toujours du Top 4 et peut remporter la Ligue Europa.





Gameiro offre la victoire à l'Atlético

En l'absence d'Antoine Griezmann, suspendu, Kevin Gameiro a pris ses responsabilités à la pointe de l'attaque des Colchoneros. Les hommes de Diego Simeone se sont effectivement imposés face au Deportivo La Corogne sur la plus petite des marges, grâce à un penalty de l'ancien joueur du PSG. L'Atlético Madrid s'en sort de justesse et reprend ses aises au classement.