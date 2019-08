Benzema, Rabiot, Ribéry : le samedi des Français de l'étranger

Téléfoot fait le point sur la situation des Français dans les quatre grands championnats européens.

Le 150e but de Benzema en Liga

Drôle de soirée pour Karim Benzema. Si le Real Madrid a été tenu en échec au Bernabéu par Valaldolid (1-1), Karim Benzema s'est illustré et a ajouté un nouveau chapitre à sa glorieuse histoire madrilène. Auteur du seul but du Real Madrid, Benzema a inscrit son 150e but en Liga.



Benzema est le 7e joueur étranger à réaliser une telle prouesse en Liga après Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Hugo Sánchez, Alfredo di Stéfano, Samuel Eto'o et Ferenc Puskás !

A noter que Raphaël Varane, titulaire, est l'auteur de la passe décisive pour Benzema. Le défenseur français était monté aux avant-postes et a délivré un centre millimétré pour son compatriote.

Serie A : Rabiot débute par une victoire…

Arrivé cet été à la Juventus en provenance du Paris Saint-Germain, Adrien Rabiot a fait ses grands débuts en Serie A sous ses nouvelles couleurs. Remplaçant au coup d'envoi du match, Rabiot est entré en jeu à la 63e minute à la place de Khedira.



Blaise Matuidi était titulaire et la Juve s'est imposée 1-0 à Parme. Deux Français ont pris part à la rencontre pour les Gialloblu : Vincent Laurini (titulaire au poste d'arrière droit) et Yann Karamoh, entré en jeu à cinq minutes de la fin.

…et Ribéry par une défaite

Après Adrien Rabiot, c'est Franck Ribéry qui a foulé les pelouses de la Serie A pour la première fois de sa carrière avec le maillot de la Fiorentina. Le Français est entré en jeu à la 77e minute à la place de Riccardo Sottil. La Fiorentina était alors mené 4-3 sur son terrain par le Napoli.

Ribéry s'est montré très actif et aurait pu (dû ?) bénéficier d'un penalty après avoir été accroché dans la surface de réparation dans les arrêts de jeu.



Quatre français titulaires avec le Bayern

Avec cinq Français dans son effectif, le Bayern est l'équipe la plus francophile de la Bundesliga. Et quatre d'entre eux étaient titulaires pour le déplacement sur la pelouse de Schalke 04 : Lucas Hernandez (dans l'axe de la défense et remplacé à la 77e minute), Benjamin Pavard (arrière droit), Corentin Tolisso (milieu relayeur) et Kingsley Coman (ailier gauche).

Le cinquième larron, Mickaël Cuisance est resté sur le banc pour assister à la démonstration de ses coéquipiers, qui ont facilement battu Schalke 04 sur le score de 3 buts à 0 grâce à un triplé de Robert Lewandowski.

Haller et Pléa buteurs

Les anciens auxerrois ont brillé sur les pelouses européennes ce samedi. En Bundesliga, Alassane Pléa a inscrit le deuxième des trois buts de Möchengladbach, vainqueur 3-1 à Mayence.

De son côté, Sébastien Haller s'est offert un doublé avec West Ham, débloquant son compteur buts en Premier League (victoire des Hammers 3-1 à Watford).

Pogba, Martial et Lacazette font grise mine.

En revanche, les Français de MU et d'Arsenal font grise mine. Pogba et Martial se sont inclinés à Old Trafford face à Crystal Palace (1-2) et Alexandre Lacazette et Mattéo Guendouzi n'ont rien pu faire à Anfield face à Liverpool (défaite 3-1). Pour tous ces Français, il s'agit de la première défaite de leur équipe en championnat.



Les Bleus des Blues retrouvent le sourire

Enfin, le Chelsea d'Olivier Giroud et Kurt Zouma a enregistré son premier succès de la saison en allant gagner 3-2 sur le terrain de Norwich. Si Zouma était titulaire, l'attaquant champion du monde est seulement entré à un quart d'heure de la fin.

Pour ce déplacement, Frank Lampard avait laissé Ngolo Kanté au repos puisqu'il est touché à la cheville.