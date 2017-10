Best FIFA Awards: Ronaldo et zidane consacrés !

Par Francois TOUMINET | Ecrit pour TF1 |

Au cours d'une cérémonie moins ronronnante que lors des années précédentes, les stars du Real Madrid ont été mises à l'honneur au premier desquelles on trouve Cristiano Ronaldo et Zinédine Zidane.



Un scrutin sans surprise



Cristiano Ronaldo et Zinédine Zidane ont reçu lundi soir les prix de joueur et entraîneur de l'année lors d'une cérémonie organisée à Londres par la Fédération internationale de football (Fifa). L'attaquant portugais et le technicien français ont été élus logiquement après leurs exploits avec le Real Madrid en 2017. Championnat, Ligue des champions (pour la deuxième année consécutive, une première depuis le grand AC Milan en 1989-1990), Supercoupes d'Europe et d'Espagne, les Merengue ont presque tout gagné. Seule la Coupe d'Espagne leur a échappé. Ronaldo, déjà sacré l'an dernier, a devancé Lionel Messi (Barcelone) et Neymar (Barcelone puis PSG) pour ce qui s'annonce comme un avant-goût du classement du prochain Ballon d'Or, dont le vainqueur sera dévoilé en fin d'année par le magazine France Football.

Zidane dans l'Histoire



Zidane, lui, a été préféré aux Italiens Massimiliano Allegri (Juventus Turin) et Antonio Conte (Chelsea), tous deux auteurs du doublé coupe-championnat. "C’est un truc de fou, a lâché le Marseillais, qui succède au palmarès à Claudio Ranieri. C'est un honneur pour moi. Jamais je n'aurais cru pouvoir remporter un jour un trophée si important." "Je remercie les joueurs, c'est grâce à eux", a ajouté le champion du monde 1998, qui réalise un sans-faute depuis sa nomination comme entraîneur du Real, en janvier 2016. C'est aussi la première fois qu'un ancien Ballon d'Or est récompensé par cette autre distinction suprême. Sans surprise, le club aux douze Ligue des champions est d'ailleurs le plus représenté (cinq joueurs) dans l'équipe-type de l'année (voir ci-dessous), où l'on retrouve également les Parisiens Neymar et Daniel Alves.



A noter, enfin, le sacre d'Olivier Giroud (Arsenal), lauréat du Prix Puskas pour son but sublime contre Crystal Palace le 1er janvier dernier.

Le palmarès complet :



But de l'année : Olivier Giroud (Arsenal)



Entraîneur de l'année : Zinédine Zidane (Real Madrid)



Gardien de l'année : Gianluigi Buffon (Juventus Turin)



Prix des supporters : Celtic Glasgow



Entraîneur de l'année (football féminin) : Sarina Wiegman (Pays-Bas)



Trophée du fair-play : Francis Koné (FC Zbrojovka Brno)



Equipe type de l'année : Buffon (Juventus) - Daniel Alves (Juventus puis PSG), Sergio Ramos (Real Madrid), Bonucci (Juventus puis AC Milan), Marcelo (Real Madrid) - Modric (Real Madrid), Kroos (Real Madrid), Iniesta (Barcelone) - Messi (Barcelone), Neymar (Barcelone puis PSG), Ronaldo (Real Madrid).



Joueuse de l'année : Lieke Martens (Pays-Bas)



Joueur de l'année : Cristiano Ronaldo (Real Madrid)