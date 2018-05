Le Bilan européen du week-end des 23 Bleus

Par Julien Kobana | Ecrit pour TF1 |

Des 23 Bleus de Didier Deschamps, 7 d’entre eux ne jouaient pas ce week-end. Les championnats étaient terminés en Angleterre et en Allemagne, ce qui fait que Hugo Lloris, Benjamin Mendy et Benjamin Pavard étaient au repos. Même constat pour Adil Rami, suspendu pour la réception d’Amiens ainsi que Kylian Mbappé et Samuel Umtiti respectivement pas alignés contre le Stade Malherbe de Caen en L1 et la Real Sociedad en Liga, alors que Blaise Matuidi est resté sur le banc de touche lors de la victoire de la Juventus contre l’Hellas Vérone. Pour les 16 autres, les résultats ont été divers.





Presnel Kimpembe et Alphonse Areola (Paris Saint-Germain)

Les deux champions de France ont joué l’intégralité de leur rencontre de la 38ème journée contre Caen. Ce match sans enjeu pour les Parisiens s’est soldé sur un 0-0.









Djibril Sidibé et Thomas Lemar (AS Monaco)

Le Club du Rocher jouait un match important pour la qualification pour la Ligue des Champions. Contre Troyes, l’ASM s’est imposé 0-3. Le défenseur a disputé 87 minutes avant d’être remplacé alors que le numéro 27 du club de la Principauté a joué l’intégralité de la rencontre.













Nabil Fékir (Olympique Lyonnais)

Tout comme ses partenaires de sélection préalablement cités, Nabil Fékir se battait pour une place en C1 l’an prochain. Lyon finit 3ème grâce à un succès 3-2 contre Nice au cours duquel, Fékir a délivré une passe décive pour Memphis Depay.









Steve Mandanda, Florian Thauvin (Olympique de Marseille)

A cause des victoires lyonnaises et monégasques, l’OM échoue aux portes de la C1. Contre Amiens, les Phocéens se sont imposés 2-1, et Florian Thauvin a joué 87 minutes alors que Steve Mandanda a disputé les 90 minutes.











N’Golo Kanté et Olivier Giroud (Chelsea) contre Paul Pogba (Manchester United)

Les Blues sont venus à bout des Red Devils et lors de la finale de la FA Cup, et N’Golo Kanté a été très en vue tant au niveau offensif que défensif. Paul Pogba a pesé sur la défense adverse et il s’est créée de belles occasions mais sans réussite. Les deux joueurs ont joué les 90 minutes au contraire d’Oliver Giroud dont les combinaisons avec Eden Hazard ont été redoutables. Il a été remplacé par Alvaro Morata à la 89ème minute.









Corentin Tolisso (Bayern Munich)

Contre l’Eintrach Francfort, l’ancien Lyonnais est rentré en cours de jeu, à la place de Thiago Alcantara à la 64ème minute. Propre dans ses transmissions de balle, Corentin Tolisso s’incline malgré tout en finale de la Coupe d’Allemagne.









Steven N’Zonzi (FC Séville)

Contre Alaves, Steven N’Zonzi na joué que la première période. Avec le club sévillan, le milieu de terrain défensif s’est imposé 1-0 et le club termine à la 7ème place grâce à ce succès qui lui garantit une place au tour préliminaire de la Ligue Europa.









Raphaël Varane (Real Madrid)

Dans une rencontre sans enjeu, Raphaël Varane a joué l’intégralité du match contre Villareal. Si les 45 premières minutes ont frôlé la perfection côté madrilène, la seconde période a été plus empruntée, Zidane demandant à ses joueurs de lever le pied en prévision de la finale de la Ligue des Champions. Au final les deux équipes se sont quittées sur un score de parité 2-2 et Varane a joué tout le match.









Antoine Griezmann et Lucas Hernandez (Atletico Madrid)

Une soirée à oublier pour Lucas Hernandez qui n’a pas fini le match contre Eibar, à cause de ses 2 cartons jaunes synonyme d’exclusion à l’heure de jeu. Quant à Antoine Griezmann il n’a joué que la dernière demi-heure de jeu. Les Colchoneros ont concédé le nul 2-2 contre Eibar.









Ousmane Dembélé (FC Barcelone)

L’attaquant français était titulaire avec les champions d’Espagne contre la Real Sociedad. Lors d’une rencontre sans enjeu dédié à Andres Iniesta qui disputait son dernier match, les occasions ont été pauvres. Ousmane Dembélé a joué 53 minutes avec les Blaugranas lors du succès 1-0 des Catalans.